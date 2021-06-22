美股周一大漲，激勵台股今(22日)開盤以17162.71點、上漲99.73點開出，指數隨即向上攀升，漲逾百點，昨(21日)大跌的台積電開在585元，上漲2元，目標價幾乎遭腰斬的聯發科開在902元，下跌16元，高端疫苗開在274.5元，上漲2.5元，航運、造紙類股強勢表現。

周一(21日)美股受國際油價攀升，帶動能源股上漲，市場暫時擺脫聯準會(Fed)鷹派陰霾，四大指數全面收紅，道瓊指數收盤上漲586.89點(或1.76%)，以33876.97點作收，標普500指數上漲58.34 點(或1.40%)，收在4224.79點，那斯達克指數收盤上漲111.10點(或0.79%)，以14141.48點作收，費城半導體指數終場上漲19.18點(或0.61%)，收在3171.99點。台積電ADR收盤下跌1.42%，聯電ADR則上漲1.20%。

台股21日開低走低，加權指數收在17062.98點，下跌255.56點，成交值5106億元，統計三大法人同步賣超，合計賣超390億元，其中，外資及陸資賣超335.83億元，自營商賣超48.37億元，投信賣超5.8億元。

法人表示，美股以科技股為主的那斯達克指數最為強勢，道瓊工業指數最為疲軟，台股長線而言仍是牛市，但需防短中線的回檔，仍以貨櫃輪為主的航運股最為熱絡，有業績題材的中小型股也仍可獲得法人青睞。