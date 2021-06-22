金融族群帶領下，21日美股全面走揚，道瓊大漲580點，日漲幅創自3月5日以來最大。同時，標普500的日漲幅，也創5月14日以來最大。市場仍擔憂美國聯準會未來的動作，因為聖路易斯的行長預警，聯準會應該為漲不停的通膨做好準備。不過，紐約的行長則認為，2022年通膨率應可降至2%左右。道瓊工業指數漲586.89點或1.76%，收33876.97點。那斯達克指數漲111.1點或0.79%，收14141.48點。標普500指數漲58.34點或1.4%，收4224.79點。

美國時間21日，因景氣復甦遭市場質疑，美國長期公債殖利率繼續下滑，10年期的回落至1.45%以下，上周一度漲至1.59%。而2年期的則上揚，顯示市場預設升息心態。至於5年期與30年期的，之間利差收斂至2020年8月以來最窄。

美聯準會官員預測2021年通膨將持續走高，且未來兩年通膨將更明顯。上周末，素以寬鬆貨幣政策為主的聖路易斯行長突然轉向為緊縮，並預估最早將在2022年升息。因此，市場也擔心聯準會屆時會提早升息。

聖路易斯行長指出，因通膨上升速度快於之前所預期的，預測最快將在2022年末開始升息。不過，紐約的行長卻有不同看法，雖認為景氣確實在改善，但2022年通膨率應會從2021年的3%左右，降至約2%，並且聯準會應不會提前升息。

根據統計，70%以上聯準會官員預估2023年升息，60%以上則預估2023年會升息兩次。3月時，預測2023年升息的還不到40%。

美聯準會內開始有升息聲音，信評機構穆迪認為，聯準會立場一旦驟變，美股可能馬上會下修一到兩成。同時，美股可能已經在調整，因市場感到不安。

瑞士信貸指出，在聯準會開始真正調整貨幣政策前，可能還會有兩年時間。因此，預測美股將橫盤整理，而殖利率也應會小幅走高。

美東時間22日，聯準會主席將出席國會聽證會，獲悉，鮑爾談話可能會指稱，美國景氣已持續性改善，2021年經濟成長預期快速，但勞動力市場並未同步跟上。不過，在新冠疫苗接種率增加下，未來幾個月就業成長應可加速。至於最近幾個月美國通膨已明顯升高，不過預計將朝著聯準會原先預期地回穩。

至於衡量美股上下波動的恐慌指數VIX，大幅下跌近12%，為18.24點。

盤中，郵輪與航空等景氣復甦概念股大多收漲，而金融、原油與能源類股也走高。不過亞馬遜、NVIDIA與Netflix等科技股依舊疲弱，成交量最大的特斯拉也收跌0.4%。