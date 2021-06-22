1名網友日前分享在自家頂樓裝設充氣游泳池的照片，照片中3個兒子在泳池內戲水，而泳池外則是他的妻子穿著比基尼泳衣、躺在躺椅上做日光浴，網友們看到照片後紛紛歪樓笑說「老婆也太辣」、「有放大照片的承認」、「我家也有泳池跟三寶，但缺了身材很好的媽媽」、「我眼裡只有比基尼」。

1名父親在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」張貼1張照片，他日前買了知名賣場的人工草皮與戶外泳池，趁著疫情期間盡量不外出，要放在自家頂樓作為簡易型戲水池讓一家人玩樂，他因此貼出當時的照片，照片中頂樓一側放著大型泳池，3名孩子在裏頭戲水，但另一側是原PO的老婆正在躺椅上做日光浴。

1名網友日前分享在自家頂樓裝設充氣游泳池的照片，而他的妻子穿著比基尼泳衣、躺在躺椅上做日光浴，竟意外成為網友討論焦點。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」）

原PO在貼文中表示，「Costco草地跟戶外泳池是三級警戒的好朋友」，不過照片一公開，引發網友討論的竟不是商品，而竟身穿比基尼泳裝的原PO妻子，網友們紛紛留言，「我懺悔，我把左邊一直放大還罵解析度不夠」、「有放大的承認」、「請問樓主躺椅上的辣媽Costco賣多少？」「老婆身材好好」、「我的眼裡只有BGNi（比基尼）」。

也有不少人笑稱「沒想到PO個好市多游泳池可以上萬個讚啊，整個社團都活過來了」，也紛紛PO出自家充氣游泳池的照片，「昨天大家都同步放水是嗎？」「真的！充氣游泳池絕對是三級緊戒的好友」、「真羨慕，我們只能在家裡的游泳池玩水」。