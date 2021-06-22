號稱港湖女神的民進黨立委高嘉瑜，和柯文哲之間的好交情，過去從出席活動時的互動不難看出，2020年高嘉瑜租屋處衣服堆積如山、泛黃枕頭照片公布之後，柯文哲說：「我跟她還算是好朋友，但房間也要整理一下」，高嘉瑜被稱為「友柯立委」，不過最近卻被柯市長直接點名爆出喬疫苗風波，不禁讓外界疑惑，難道兩人友誼生變？又或者有什麼後續政治效應正在醞釀中？觀察近期內，高嘉瑜爭議事件接連爆出，雖然討論度大增，但她的粉專也被灌爆，粉絲人數明顯減少。

友誼小船翻船？ 遭柯點名「疑喬疫苗」 高嘉瑜：感情不如以往

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/23~2021/06/21）統計調查，國民黨在立法院提案添購疫苗、公布3+11紀錄、公開高端疫苗資訊等8項提案，被民進黨以62票否決，全部封殺，其中高嘉瑜也投下反對票，表決結果出爐之後，事情逐步發酵，當天她的網路聲量開始竄高；接著隔天又被柯文哲於記者會上公開點名疑似「關說喬疫苗」，高嘉瑜隨即出面受訪解釋，並在臉書貼文表示「公道自在人心」，一波波來回攻勢，都讓她的網路聲量飆升到48699筆，創下近一個月聲量最高峰，但同時也是負面聲量的最高點，共有12234筆。其中令外界好奇的是，掀起高嘉瑜這波爭議的最大推手之一就是柯文哲，但過去「柯高」兩人好交情眾所皆知，情誼是否生變？對此，高嘉瑜被問到這個問題時只回應「已經一年沒見到面，感情不如以往」。

關說喬疫苗臉書遭網友灌爆！高嘉瑜粉專連5天掉粉

這波負面聲量連帶影響到粉專人數，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/17~2021/06/21）進一步分析，6月18號立法院表決，針對「公布3+11會議紀錄」高嘉瑜投下反對票，當日臉書粉專減少48人，隔天再被鬧出替禾馨醫院喬疫苗，引發關說之嫌，粉專湧入大批網友出征灌爆，罵聲一片，粉絲追蹤人數一天之內減少360人，前後連續5天人數都在往下降，其中有不少網友表示對於高嘉瑜「相當失望」、「說一套做一套」、「公開3+11紀錄、高端審查、疫苗採購都投反對票，後悔當初支持你」等等留言。

「特權、關說、施壓」 港湖女神網路熱門關鍵字

3+11不公開、喬疫苗爭議如影隨形，從《KEYPO大數據關鍵引擎》解析發現，高嘉瑜近期網路熱門關鍵字也不脫離其中，包括柯文哲、疫苗、關說、特權、施壓等等都在前幾個排名之中，顯見疫苗問題是目前民眾最關切的議題。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月23日至2021年06月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

《FANSDO粉絲行為追蹤器》分析Facebook粉絲團經營成效，包含粉絲成長數、貼文互動數、粉絲喜好、熱門貼文、競品分析等指標。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『高嘉瑜』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。