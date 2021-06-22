【愛傳媒陳念初專欄】這段期間，疫苗缺，年輕人很擔憂，問了我很難回答的問題。年輕人問，按照排序年輕人打疫苗要等等等，如果可以自由選擇打哪種疫苗，但存量上如果只剩下國產疫苗，我到底要不要打？

疫苗事，天下大事，年輕人，這次事關自身與家人安全，又特別關心政治了。

老實說，我有糖尿病，年紀在55歲到60歲之間，媽媽洗腎已經打了疫苗，我要陪伴她進出醫院，長期陪病者也沒有優先權，我何時打？也無法預期，等到最後，我也可能沒有太多疫苗施打選擇。

既然量不足，未來若開放預約及多元選擇，最後施打者只能被迫選擇，這效應可能更慘。

請唐鳳政委設計的疫苗預約及選擇系統，不要變成無可奈何的選擇，前提就是政府列出的疫苗選項，不能只是形式可選，實質卻無法選的設計，一定要積極爭取一定的疫苗量，不能讓選擇的人，等待疫苗遙遙無期。

政府說人民可以選擇施打什麼疫苗，不代表有更多的開放自由權，反而變成延後施打或等待期更長的選擇，這是人民不樂於見到的。

疫苗缺，人性的恐慌，染疫的驚恐，我本來覺得特權施打這件事很不該，現在想想，若是被診所通知可以打疫苗，或是醫囑可以打疫苗，看起來並不像特權的定義，倒像是一種人性誘餌，打不打？對不對？陷入兩難，許多人最終以自救為考量。

政治上不要特別獵巫與操作特權施打的個人，尤其，媒體人更該自律與中立，這些人不是自己偷打疫苗，是由醫院醫護人員通知施打，行政院也曾延伸解釋院內有給職顧問施打疫苗，認定是防疫會議相關人員，防疫官員的風險這麼在意，人民卻毫無避險的能力，相互對照，就會更寬容面對個人施打疫苗的認定界線。

還有關於紓困，年輕人告訴我，同學的媽媽是家庭主婦，連兩年都拿到紓困金，而許多人就是拿不到，這對年輕人的社會啟示是什麼？年輕人有理想性，請讓他們能充分體認與感受紓困的公平性。

政府應該好好思考，紓困目的不是給拿到紓困金的人經濟救濟就達到政策目的，更多人無法感受紓困，紓困結果會讓更多人覺得有社會剝奪感。

至於民意代表與官員之間的質詢與對話，現在已經形成一種嘲諷文，常在年輕人對話中提及，誰是明日之星？政黨的消長？都在這次疫情的衝擊下，重新改寫了劇本。

年輕人的疑問與關心疫情，超過我們大人的想像，別以為他們沒發聲在家耍廢，不鳴則已，一鳴驚人。

期末考快到了，在家遠距教學時刻，與年輕人最接近的老師們處境呢？學生及年輕人從老師身上，學到了疫情社會下的價值觀點，尤其獵巫事件頻傳的省思。

從家長身上，年輕人也看到了真實社會下的資源分配權力，家庭即使有政府紓困金，不代表年輕人就會覺得紓困政策是公平的，那些沒有被紓困的家庭或個人，一樣面臨了疫情時代的困境，卻求救無門。

從每天不斷的染疫與死亡數字上升中，年輕人對生死學分也提早有了更多的體認，甚至正在感受政府與社會溫暖與溫度的直接觀感。

我在最近的遠距教學中，在螢幕面前失態了，我在數十位同學遠距螢幕前表達我難過的情緒，這麼多染疫及家人死亡的事件，我感到難過，尤其，侯友宜在臉書裡放的那張送別圖，更讓我特別動容。

親人生命最後一刻，都不能好好告別，政府沒有第一時間道歉，卻在死亡數字到達高峰或立委質詢時才對外表達歉意，台灣人民與政府共同的災難故事與經驗，過去感受非常一致，但偏偏在這次疫情事件裡，人民的感受與政府的態度完全不一樣，人民受了重傷，政府卻冷靜的如冰冷數字，唸完確診數字及死亡人數後，記者會今日結了案，人民此刻卻涼了心。

老人家施打疫苗後陸續傳出死亡案例，不管死亡真正原因為何？這些長者確實是施打疫苗後而離開，從家屬的視角來看，為愛說服了長者打疫苗，沒想到卻發生意外，已非疫苗因果關係能解釋，家屬的痛與自責，可以想見。

我相信許多老師都還沒打疫苗，高中職以下老師列第七類，可能會提前打疫苗，但大學老師呢？暑假後九月開學，大學老師面對學生，難道一直都是遠距進行，如果要面對面，老師與學生若仍沒打疫苗，安全的事，誰能擔保？

大學兼任老師也沒列入紓困對象，按照許多學校的行政作業，開學第一份薪水要到學期期中才入帳，情何以堪？

疫情下，沒有誰的生命是最值得保護的，沒有誰的經濟權重優於其他人，更沒有誰的團結才是團結，誰的建言才是建言，選擇疫苗跟愛不愛國沒有關係，選擇疫苗是救命的事，是科學的事。

「你先打，我不OK！」因為，我還怕病毒先找上我，我是莫可奈何的等待。語重心長，不要讓年輕人，成為最後施打者，結果還無從選擇。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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