【愛傳媒葉元之專欄】美國贈送台灣的250萬劑疫苗已抵台，一解燃眉之急，對於美國的慷慨，元之也到AIT粉專留言致謝，沒想到引來許多綠粉回應仇恨言論。

例如：「關貴黨什麼事？你們不是吵著要進對岸疫苗？」「國民黨把反萊豬的氣魄拿出來啊，不要打美國疫苗！」「關你們國民黨什麼事，不要來邀功了」。

令我想到，許多綠粉在美國總統選舉期間，到AIT粉專羞辱拜登、挺川普，丟台灣臉也不是第一次了。

以下表明一下立場：

一、美國贈送疫苗是給台灣，而非民進黨，身為民意代表上AIT臉書表達感謝，天經地義。全島一命，難道綠粉眼中只有政治算計？

二、感謝美國，不代表覺得民進黨做的好，這些綠粉毋須沾沾自喜。台灣至今仍然疫情嚴重，疫苗短缺。

就是因為政府的無能，人民的怒吼，美國才會出手加碼。這也凸顯政府採買的國際疫苗量少、到貨慢，部署完全失敗，引發不可擋的民怨，民進黨才到處求援，但已經造成台灣疫苗施打率嚴重落後他國。

三、國民黨反萊豬，但從頭到尾未曾反美，反萊豬是食安問題。如果反萊克多巴胺就是反美，那民進黨在野時也反美牛，所以民進黨也是反美的嗎？

四、民進黨民代及綠粉面對執政黨的無能，總是用抹紅在野黨來轉移焦點。不要以為每次只要打出抹紅牌，就能掩蓋荒腔走板的內政問題。

附帶一提，如果只是一般綠粉，當然可以忽略，但可怕的是，這些辱罵我的綠粉，許多都是沒有頭貼、發文沒人按讚的1450，可見幕後有一隻看不見的手，系統性的在網路上帶風向。

不管是誰，在AIT粉專放任手下的「蟑螂亂竄」，不僅丟台灣臉，更是欲蓋彌彰，看的出來心急想要洗白政府，反而讓人更注意到政府施政的無能。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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