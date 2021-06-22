日本前AV女優明日花綺羅身材火辣、長相精緻，在老司機之間擁有超高人氣，宣布引退後，她轉型進軍時尚界，還在YouTube開個人頻道，圈了不少女性粉絲，日前又宣布在銀座開高級酒店，當起媽媽桑，而如今她的驚人資產也曝光了，光是個人帳戶餘額就有約台幣8位數字。

明日花綺羅日前在推特表示，位於日本的頂級酒店「J-VOGUE」將盛大開幕，酒店小姐都將由她親自挑選，預計將挑選7至8人組成女團出道，接客的同時也當偶像，而徵選過程全都會在YouTube上播出，明日花綺羅也在文內喊話：「和我一起在銀座圓夢吧！等妳報名哦。」

事實上，明日花綺羅在成為AV女優前就是酒店小姐，儘管如今此舉備受爭議，還是有不少網友力挺，也有人好奇她的資金從何而來，明日花綺羅過去11年間共演出300部以上作品，曾透露每部酬勞約200至250萬日圓（約50萬至63.3萬元台幣），銀行帳戶餘額更高達1億日圓（約2500萬元台幣）。

明日花綺羅擔任AV女優團體「惠比壽麝香葡萄1.5」隊長後，也發展內衣、泳裝品牌副業，這些都讓她不斷生財成為隱形富豪，上月她的YouTube頻道邀請父母來當節目嘉賓，一天之內就豪灑200萬日圓（約50萬元台幣）為他們治裝打扮，還招待了一頓大餐，可見明日花綺羅的財力之雄厚。

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