全球最大的電玩展盛事 E3 在今年已經以線上的形式火熱回歸，當中最受到矚目的當然是電玩三巨頭之一的任天堂在凌晨的新品發佈會，多年來一直只聞樓梯響的「Switch Pro」依然沒現身，也成為了電玩迷心中最大的遺憾啦！

全球最大的電玩展盛事 E3 在今年已經以線上的形式火熱回歸，當中最受到矚目的當然是電玩三巨頭之一的任天堂在凌晨的新品發佈會，雖然任天堂保密到家的沒有任何動作，不過已經有不少品牌伺機而動的準備來蹭上一波熱度，就連可口可樂也都趕上了熱潮，像是巴西可口可樂的官方推特帳號，就在日前發表了一篇耐人尋問的貼文與附圖，曬出了一張貌似可口可樂與Switch的聯名照，並且在內文中曖昧的寫道「可口可樂 Pro 即將發佈！當發佈時我們就會準時告訴你日期！」這種曖昧到不行的貼文未免太過分了吧，這個聯名可以到已經有人開始敲碗。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

雖然這篇貼文並沒有明確的指出「可口可樂 pro」到底是什麼商品，但光是兩張概念圖的確就已經讓網友們心癢難耐，所謂的「可口可樂 x Switch」聯名的夢幻逸品到底是真的還是假的？希望可以快點知道解答，這肥宅夢想中的夢幻聯名，應該任誰都希望可以實現，我們一起敲碗等待！

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)