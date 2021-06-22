炎炎夏季，清甜又爽脆的綠竹筍是許多家庭餐桌上的最愛。不過有時卻吃起來略帶苦味，或是纖維過多，影響口感。疫情期間，上市場買菜最好減少翻選觸摸食材的頻率，如何盡快選出好吃的綠竹筍，專家推薦從「白富美」三原則下手。

新鮮爽脆的綠竹筍，主要營養成分有蛋白質、鈣、磷、維生素C、維生素E、維生素B2、多巴胺、菸鹼酸等，常吃有助消化、防止便秘的功能。農委會專家指出，要挑出好吃的綠竹筍，可以觀察這些特色：

1.「白」

觀察筍基部切口平整、筍肉色澤潔白無病斑，聞起來鮮甜清香。專家指出，竹筍從清晨採收後，品質即開始劣變，接觸氧氣及高溫都會加速切口褐化程度並產生異味。反之，利用冰塊降溫或減少氧氣接觸則具有保鮮效果，維持筍肉色澤潔白。

2.「富」

觀察筍的底部是否肉厚實度。專家提醒，若是底部肥大，筍肉的比例就比較多，筍殼的比例相對比較少，筍肉厚實則屬於上等品。

3.「美」

觀察外觀型態，包括筍殼顏色、筍尖端沒有出菁變綠、筍型彎曲度、基部沒有芽眼等。

→筍殼顏色若有白色條紋，是嵌紋病毒病徵狀，輕微者不影響品質、嚴重者影響風味口感。

→筍尖出菁變綠會產生苦味，剖開觀察生長點會有空隙，挑選時可以先目視仔細觀察。

→筍型彎曲者肉多殼少，剝筍率會提高。

→筍基部若有芽眼表示切筍部位太後端，纖維較硬不夠鮮嫩，烹煮時要切除太老的纖維部位，可食的筍肉就減少了。

脆甜綠竹筍就挑「白富美」。(圖/行政院農委會提供)

口感爽脆滋味甜美的綠竹筍，居家防疫期間，不論涼拌、煮湯、熱炒或紅燒都很適合，還可以幫助體內環保，纖維質更能幫助代謝順暢，有助減重。

不過要注意的是，竹筍因含有豐富粗纖維，對於消化道潰瘍、慢性腸胃疾病的患者要避免食用過量，而幼童及痛風者也要注意不要一餐吃太多，適量食用可以避免腸胃不舒服。