不少汽、機車車主都會遇到自己的愛車遭到莫名破壞，有的人會摸摸鼻子自認倒楣，有的人不甘心平白受損，會想盡辦法揪出破壞者，但一名女網友因為車子被破壞長達5年之久，忍無可忍之下，氣得留下一張警告字條，上面寫著目前地表上人人都懼怕的詛咒「祝福你全家確診新冠（肺炎）」，其他網友看到紛紛直呼：「太恐怖了，母湯喔！」。

女網友文末詛咒破壞者「全家確診新冠（肺炎）。(圖／翻攝自爆料2公社）

一名署名「黃小姐」的女網友昨天在臉書社團「爆料2公社」氣憤發文表示，自己的車子持續被破壞長達5年之久，最嚴重的是弄壞輪胎，危及安全，最近板金又有新刮痕，讓她氣到寫了一張警告字條，文末還寫著「恐怖詛咒」，看得出她對愛車遭不斷破壞有多氣。

黃姓女網友在字條上寫著：「破壞我車的『必蛆』（英文罵人粗話），這5年來你一再破壞弄破我的輪胎，折斷我的雨刷，破壞我的胎壓偵測器，刮傷我的車，不要以為你做這些事神不知鬼不覺，等我證據蒐集齊全，一定讓你賠我一輛新車『最後祝福你全家確診新冠（肺炎），死無人哭』」。

原PO最後強調，電腦壞了只能手寫「昨天發現又有新的刮痕，確定是樓下一樓的必蛆歐巴桑幹的，等我證據收集齊全，要讓她一次賠償」。

網友看到字條後有人歪樓留言：「妳確定樓的歐巴桑看得懂『必蛆』是什麼意因嗎？」、「字好漂亮整齊乾淨」。但也有人勸說「好好處理即可，不要這樣詛咒，還帶有恐嚇」、「她若中招妳也蠻恐懼的，還是詛咒別的」、「她們全家確診，你們同社區也會很緊張的」。