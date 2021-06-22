陸媒《環球時報》22日引述英國《金融時報》當地時間21日報導稱，德國總理梅克爾最有可能的繼任者、基督教民主聯盟主席拉謝特表示，他與梅克爾一致認為，中國不僅是系統性競爭對手，也是合作夥伴。

《金融時報》稱，在美國總統拜登首次正式歐洲行結束後，拉謝特受訪時指出，許多歐洲人就拜登針對中國的強硬態度產生疑問。他說：「問題是，如果我們談論『圍堵』中國，會導致新的衝突嗎？我們需要一個新的對手嗎？」他認為，歐洲對中國政策的反應是謹慎的。

拉謝特受訪時暗示，他將延續梅克爾的政策，在中國問題上，雙方似乎已經達成共識稱：「中國是有不同的社會模式，但同時中國也是一個合作夥伴，尤其是在應對氣候變化方面。」

當被問及是否認為拜登想將歐洲拖入新冷戰時，拉謝特說「不！」他並強調，在與中國的地緣政治競爭方面，西方應避免陷入冷戰思維。

報導稱，德國將於9月舉行大選，梅克爾屆時將卸任總理一職。大選前的最後一場邦議會選舉已於6月6日結束，基民盟贏得大勝。此後，基民盟的支持率得到大幅回升，已超過排名第二的綠黨近10個百分點。拉謝特接班梅克爾總理職位可能性大增。拉謝特曾多次談到對華關係。一周前，他就公開贊成和中國進行對話，警告德國不要排斥中國。