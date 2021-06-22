【旅奇傳媒/編輯部報導】最近總被天天湧現的新聞與數字轟炸的好緊張、好焦慮嗎？放下擔心，來點舒心食物（Comfort Food）吧！根據英國研究指出，持續處於身心高度緊張的環境中，適時吃點食物能夠有效地降低跟緩解壓力、焦慮或是寂寞的情緒。鬆軟可口的麵包或是精緻可愛的蛋糕，不僅外表療癒，吃的過程也能使人得到安慰，讓你吃完瞬間精神百倍，重拾好心情！

▲奶油大蒜法包。 圖：聖保羅烘焙花園╱提供

免出門、免排隊、免運費直接送到家！聖保羅嚴選在地食材，用心烘焙出幸福新滋味，防疫期間特別推出多款免運防疫組合包！「地表最強防疫箱」裡含有17款口味29顆麵包，招牌羅宋、法式爆漿乳酪、丹麥酥波蘿等平常門市一出爐就搶購一空的熱銷麵包現在直接送到家。

▲柯基屁屁造型麵包。 圖：The Original One╱提供

堅持產品不添加化學物、呈現食材最原始味道的The Original One，除了販售早午餐、義大利麵、美式漢堡外，還有琳琅滿目的職人手作麵包，售有紅豆、手工黑糖、洋蔥等多種口味，一條可吃一天的「防疫吐司」，最近還推出療癒新品「柯基屁屁造型」的包餡麵包，讓家中有汪星人的粉絲超級興奮！The Original One於疫情期間祭出外帶餐點8折優惠，不想出門的也有提供宅配服務，店家更拍攝了一分鐘的影片讓粉絲「看影片挑麵包」，相當貼心。

▲法式布丁蛋糕。 圖：嬉皮麵包HIP PUN╱提供

位於台北中山區的嬉皮麵包提供純素餐點，不論是老麵麵包、蛋糕、飲品均不使用雞蛋、牛奶、蜂蜜等動物相關原料，全素者也可放心享用。防疫期間嬉皮麵包提供部分地區滿千免運配送服務，也能選擇透過UberEats等外送平台訂購，讓素食飲食者也能在家方便地訂購好吃的檸檬霜米蛋糕、肉桂捲或是法式布丁蛋糕。

▲豆渣雜糧餅乾。 圖：馬可先生雜糧麵包烘焙坊╱提供

以雜糧穀物搭配堅果、果乾等天然食材製作麵包的馬可先生，6月30日前德國經典鄉村麵包、黃金脆皮雜糧麵包、起士核桃雜糧麵包、亞麻子雜糧餐包組與馬可鮮果抹醬等數樣商品，任選二件享88折優惠，添加多穀物的雜糧麵包健康又有飽足感，提供防疫期間餐桌上白飯之外的主食新選擇。馬可先生-雜糧麵包烘焙坊全台62間門市均提供低溫、常溫宅配服務，單筆消費滿3000元享本島運費優惠。

▲招牌美式軟餅乾。 圖：Nomzie ft. W&M╱提供

美式軟餅乾專賣名店Nomzie ft. W&M，店內販售的軟餅乾口味非常多樣，除了經典的巧克力豆，還有超級驚豔的鹹蛋黃麻糬、烏龍鳳梨、芋泥肉鬆等口味，外酥內軟的口感與新奇的食材搭配吸引不少粉絲追捧。6月新上架了內含鹹蛋黃麻糬、香檸白巧、黑巧棉花糖等九種口味的Fleur Damour戀花禮盒，喜歡美式軟餅乾的粉絲千萬別錯過囉。

▲經典德國結。 圖：溫德德式烘焙餐館╱提供

曾參與知名網路節目拍攝一日麵包師傅體驗的溫德德式烘焙餐館，店內有德式方塊蛋糕、經典德國結、鄉村水果麵包等各式西點。目前在天母及大安區均有分店的溫德，凡事先透過電話預訂，防疫期間自取外帶享八五折優惠，每份外帶餐點均附贈一杯冰咖啡或冰紅茶，不方便出門的朋友也可以利用UberEats、Foodpanda等外送平台訂送。

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