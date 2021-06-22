大聯盟在美國時間周一開始檢查黏性物質，大都會王牌投手迪葛朗(Jacob deGrom)22日登板先發，成為首位在新規定之下接受檢查的投手！迪葛朗今年太強了，開賽前自責分率0.54，讓人懷疑他是不是有什麼「秘方」。然而對手可能要失望了，在主審親自檢查之後，他們仍打不到迪葛朗的球！總計迪葛朗5局無失分，僅被敲1安，自責分率再降到0.50。大都會以4-2打敗勇士。

為避免拖延比賽，主審都是在換場的空檔進行檢查，迪葛朗交出了帽子、手套和腰帶（腰帶沒拔下來），主審看過之後確定都是乾淨的，粉碎了外界迪葛朗偷摸腰帶抹油的謠言。

迪葛朗第5局投出四壞保送，又被勇士史密斯(Kevan Smith)擊出二壘打，但勇士攻到三壘仍無法得分，因為這是他們唯一在迪葛朗手中敲出的安打。正如大都會捕手尼多(Tomas Nido)所說：「迪葛朗若塗油，你們恐怕連擦棒界外的機會都沒有。」

有趣的是當主審檢查迪葛朗的裝備時，大都會主場觀眾紛紛報以噓聲，他們不滿主審居然懷疑大都會史上最強的投手有作弊。其實這只是依規定必須做的檢查，這場比賽是打7局的雙重賽之一，迪葛朗被檢查到兩次。

幾位明星投手公開批評大聯盟的「擾民」政策，抱怨天候不佳、抓不穩手中的球。但是迪葛朗沒這個問題，他賽後表示：「這檢查很快也很簡單，我毫不介意。」