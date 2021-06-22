台灣已實施並延長疫情第三級警戒至少到六月底，美國援台250萬劑莫德納疫苗也抵台；市議員陳淑華今天建議，預期大規模疫苗接種將會展開，需要更完整的施打疫苗網，除現有大型醫院、衛生所、施打站外，應盡快把符合資格的基層醫療診所納入疫苗施打網，以求在取得疫苗後，能最快的速度為民眾進行大規模施打疫苗。

台中市衛生局長曾梓展強調，市府與多家診所簽好合約高達約300多家，只要大量疫苗配發到台中市就會開放診所施打。

陳淑華指出，台灣的民眾長期有前往診所接種疫苗的醫療習慣，如果能將符合資格的診所規劃盡快納入COVID-19疫苗接種，可讓民眾有更多的選擇，有助疫苗的快速普及。且民眾若選擇認識的醫生，可以為民眾身體狀況適不適合接種疫苗做最適當的診斷。

坊間診所醫師說，很多診所願意投入疫苗施打，但市府遲遲未規劃。台中市基層醫療普及，應更積極規劃各地區符合的診所做為疫苗施打站，許多診所有能力及經驗可以勝任。這波疫苗施打，台北市也有診所加入施打新冠疫苗的行列；台中市遲遲沒有明確政策，診所何時能提供民眾開打疫苗？

陳淑華表示，依目前狀況，雖不知何時下放讓診所加入施打行列，但以接種速度除了現在的大醫院、施打站以外，還可以更快，以應付未來台灣進行全民大量施打疫苗的量能，更快速的提高疫苗接種率。況且戶外疫苗保存較不容易，及部分民眾接種可以有更方便的選擇，交通也更便利，更具親近性。

陳淑華認為，台灣各診所長期有注射流感疫苗及各類疫苗的醫療經驗，目前台中市尚未將診所納入做為COVID-19疫苗注射站，如果能將符合資格的診所納入施打疫苗部署，應可有效在疫苗大規模注射提供助益。