2021年5月手機市場銷售成績出爐！根據市調機構GFK針對全台實體通路調查的數據統計顯示，今年5月台灣手機市場的銷售量約40.3萬支，本月整體銷量靠三星、OPPO及realme新機帶動，微幅成長3%，而蘋果自發表會後iPhone銷量仍持續走跌；本月熱銷單機榜大洗牌，三星Galaxy A52 5G（5G+128G）、A42 5G（6G+128G）勢如破竹衝進前五，擠下Q1全球熱銷5G手機iPhone 12 Pro Max。三星本月坐擁7席與蘋果各據一方。

2021年5月台灣手機熱銷榜單。（GFK市調公司統計數據，傑昇通信銷售資料整理）

北台灣通訊連鎖門市─傑昇通信分析，從熱銷榜中不難看出疫情攪局，5月上旬買氣還有母親節檔期支撐，下旬則因全國三級警戒開始，筆電、平板銷量大增；在政策影響下，手機買氣呈現兩極化，原本持中低階手機的消費者，因手機使用需求大增，硬體效能不足而升級至中高階機型，原先就以入門機為主的消費者，則是因持有得舊機型功能受限，而改換新上市的入門機，此時上新入門機的三星、OPPO及realme因此受惠。

以5月熱銷單機來看，三星後來居上，蘋果只剩七席，但iPhone 12（128Ｇ）不只在台熱銷，其他規格也是全球熱銷之冠，iPhone 12（64G）本月也上升2個名次，4G手機熱銷冠軍依然是iPhone 11（128GB），本月名次持平；而上月吊車尾進榜的iPhone 12（256GB）本月則摔出榜外，排名25名。傑昇通信表示，蘋果春季發表新色iPhone 12，預期買氣能反應在本月，進而帶動一路萎靡的銷量，不僅未有起色，品牌銷量更較上月再減3%。

蘋果銷量持續走下坡，並未因iPhone 12春季新色（紫色）而帶動。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

Android陣營最熱銷的手機換三星Galaxy A52 5G（8+256G）奪冠，成為5月Android熱賣單機，且A52兩版本（6+128G、8+256G）、帶領A32、A42衝進前十名，分別占據熱銷榜第三、四、七與第九名，旗艦機除iPhone外，安卓只剩三星Galaxy S21+獨撐大局。傑昇通信指出，本月新進榜皆以入門機為主，連只在網路平台販售的新機三星Galaxy M12，一進榜就在第12名，實力不容小覷，三星看好台灣5G換機動能，隨著下半年台灣5G費率下修，定價策略也改以平價機型搶市占。

傑昇通信提到，本月手機整體銷量成長3%，主要由中低階手機市場帶動，vivo Y20名次也上升2個名次至第13名，而是本月上新機的OPPO及realme，OPPO Reno 5（8+128G）排名第十，新機A54、Reno 5z 5G剛好迎來疫情期間中低階及入門機的換機潮，因此一開賣即進榜第14、18名；熱銷榜上單價最低、傑昇通信單價僅3590元的realme C21也是本月上市開賣的入門新機，在第17名，傑昇通信認為，兄弟爬山還得各自努力，一起拼市占，才能為消費者帶來利多。