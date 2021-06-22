藝人徐若瑄近來常與演藝圈好友開直播，希望陪伴網友度過居家防疫的日子，而她也透露因為嚴重的「胃食道逆流」，導致喉嚨出狀況，就連直播時都無法好好唱歌，讓她擔憂是否往後都不能再唱歌。

徐若瑄日前表示得了「胃食道逆流」，已經好幾天沒有碰最愛的咖啡、巧克力及其他甜食，連東西也只吃七分飽，沒想到症狀沒有減緩，甚至火燒喉導致乾咳狀態長達一個多月，讓她無奈表示：「害我之前在直播的時候，也都沒能好好把歌唱給你們聽，該不會連綠茶、鹹的零食都不能吧」，不過近來狀況好轉，心情也逐漸變好，但仍不禁感嘆：「不舒服到懷疑人生，覺得以後是不是沒有辦法再唱歌給你們聽了」。

此外，她也難得道出真心話：「想著我何德何能能讓大家支持我30年，雖然我不是最棒的那個，但我一直相信人的心態很重要，因為珍惜所以會不斷努力、因為時刻感恩，所以會認真對待工作，而機會也才會降臨」，接著更感性告白：「謝謝你們三十年來不離不棄愛我，我也愛你們」。

對此，網友也紛紛回應：「胃食道逆流治療1年7個月，通常是心裡及無形壓力造成的」、「胃食道逆流真的非常傷喉嚨，千萬不能輕忽」、「要早點睡，作息正常了，什麼都正常了。你的身體在抗議了」、「食道逆流很難根治，飲食習慣和心情很重要」。