台灣疫情趨緩，不少人喊出分區解封。不過前陽明大學微生物免疫所教授張南驥認為，以台灣來說根本無法實踐分區解封，交通、人流很難做到圍堵，三級警戒應再延長兩周，期間須提高疫苗施打率，才能有效控制疫情。

近日指揮中心公布的確診數都未達200例，昨（21）日更是創下三級警戒來最低，僅有75例，不少人喊出「微解封」或「分區解封」，好讓部分營業處所恢復正常運作，但疫情才趨緩，隨即又爆出士林長照機構及北農群聚事件，其中北農的菜販南北往返，更難以追蹤其足跡、感染源，令人擔憂。

據《TVBS》報導，張南驥表示，過去美國曾實施分區解封，當時美國各州都有自己的想法，因此無法落實交通管控，導致分區解封破局。張南驥認為，台灣是一個小島國家，縣市十分緊密，若要分區解封，在交通流量控制恐會成為大問題，「我相信我們沒辦法承受，這麼多事情都做得很好。」

張南驥接著說，三級警戒再延長是必然的事，許多國家都已經先演給我們看過了，現在正在經歷第三波，甚至是第四波疫情，相對於台灣還處於第一波疫情中，因此最安全的作法是，三級警戒再延長兩周，期間觀察每日的確診數字，若降到個位數，可逐步解封。

張南驥強調，兩周的觀察期間內，疫苗的施打率須增強，因疫苗是控制疫情的唯一解方，若沒有提高疫苗施打率，不管防疫措施多嚴格都沒用，畢竟隔離封鎖非控制疫情長久之計。

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