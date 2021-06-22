女星賈永婕持續為台灣醫護送暖，昨（21日）不畏高溫，帶著全家人駕車到基隆礦工醫院送餐和飲料，賈永婕表示這是第一次全家一起出動，兒子因可多玩一小時電動終於加入行列，雖然有在幫忙，不過被媽媽抓包表情不太對，「不要以為戴著口罩我就不知道你臭臉」母子的互動太幽默。

賈永婕全家昨（21日）來到基隆礦工醫院送100份便當、100杯飲料、50份貝果和紅豆餅，暖舉讓院方又驚又喜，因為不確定本人會不會來，沒想到真的親自開車送餐，而賈永婕的車款因被媒體拍到，眼尖網友一看發現是要價160萬起跳的鐵灰色Tesla Model 3，是賈永婕夫婦今年初買給滿18歲的大女兒當代步工具。

賈永婕在臉書透露兒子願意出動，是因為自己讓步給他多一個小時玩電動，「想說讓他見識一下媽媽的超人氣會不會比較聽話一點。好啦算是有在幫一點小忙，雖然一開始臉很臭！不要以為戴著口罩我就不知道你臭臉。」提及女兒，賈永婕笑說自從長女安安加入後，醫護人員的伙食就越來越豐富，像今天的100份便當就是安安國文老師贊助的。

文中，賈永婕也表示高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）都在持續配送中，21日已直接送往南部、東部；到了晚餐時間，賈永婕好奇問三個孩子們心中的偶像是誰，「原本以為會是我這個媽媽全民女神……安安：玄彬，小羽：瘦子，恩恩：我沒有偶像」讓媽媽好氣又好笑！

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