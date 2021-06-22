即使台積電遭摩根士丹利降評，目標價從655元大砍至580元，但韓媒仍點出台積電在晶圓代工的三大優勢，包括投資、專業技能與客戶信賴度，是台積電市占率遙遙領先的關鍵，同時也是三星很難超越台積電的原因。

Business Korea報導，三星曾宣布要在2030年成為系統半導體的龍頭，但經過2年多的努力，三星在晶圓代工領域，還是難超越台積電立下的障礙，市占率差距並沒有因此縮小，反而出現微幅擴大。

不具名的業界專家表示，三星在三方面落後台積電，分別是投資、專業技能與客戶信賴度，換言之，三星也必須從這三點著手，才有機會翻轉輸給台積電的困境。

報導指出，台積電在晶圓代工的年投資金額是三星的3倍，儘管三星在半導體的整體投資比台積電大，但三星僅將一小部分分給代工，對於三星來說，他們必須在代工領域縮小與台積電的差距，同時保持在記憶體晶片市場領先。

投資差距帶來技術上的差異，台積電預計今年開始量產5奈米製程，並力拚明年量產3奈米製程，同時台積電也正進行2奈米製程的研發，盼能在2024年完成量產目標。

然而三星雖在去年成功量產5奈米產品，但業內分析人士認為，三星的良率太低，不能被視為量產成功，且在代工市場中，穩定的供貨能力相當重要，但三星在這方面的能力不足，因此沒有企業願意向三星訂購5奈米的產品。

此外，專家點出三星的另一項弱點，台積電為純晶圓代工廠，客戶很放心將設計交給他們生產，不必擔心遭到剽竊，但三星本身擁有半導體設計部門，因此部分客戶會擔心技術遭竊取，拒絕與三星合作，因此三星在晶圓代工的市占難與台積電抗衡。

專家建議三星透過建立半導體生態系的方式突圍，這代表三星將在無晶圓廠、代工和封裝等各個領域幫助韓國企業發展，事實上，三星早在兩三年前就意識到這種方式的好處，此後一直在加強與上下游企業的合作，讓產品生產更具效率。