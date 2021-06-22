北市士林區長照機構爆發群聚感染，北市府第一時間出面說明時稱該機構隱匿，昨該機構則出面反駁有隱匿事實，台北市副市長黃珊珊昨也在防疫記者會上稱，市府在6月14日處理，且有舉行家屬說明會，沒有家屬不滿，但卻遭住民家屬爆料，沒有家屬說明會；院方也指出，衛生局僅要求開LINE群組，但並非所有家屬都能使用LINE，且並沒有開家屬說明會。

有住民家屬指出，根本沒有家屬說明會，衛生局僅第一時間靠照片監督，並未有更多作為，直到確診才得知機構爆發群聚感染，對此，北市衛生局長照科長劉慧賢表示，長照科原定17日要辦家屬說明會，但因疫情三級警戒，衛生局希望能透過視訊向家屬說明，但有多位家屬沒有視訊設備，有執行上的困難。

劉惠賢坦承，最後僅由衛生局與機構做視訊會議，再要求機構業者透過電話聯繫，代替衛生局向家屬說明即將執行的PCR採檢與住民後續安置的處置。確實沒有直接與家屬召開過說明會。

記者致電院方指出，衛生局當初要求開LINE群組，但並非所有家屬都能使用LINE，所以院方只能一一打電話聯繫，衛生局並沒有開家屬說明會。