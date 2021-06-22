一名家住屏東男子，於108年8月某日深夜，見到一位國小女童=前往超商購物，竟佯稱要找廁所，誘騙女童到一旁暗巷，假裝拜託女童幫他擋外人目光，瞬間拉著對方的手強行套弄生殖器，讓女童身心受創，警方事後逮捕這名惡狼，屏東地院依強制猥褻罪判處丘男3年8個月徒刑，可上訴。

根據判決書記載，男方於民國108 年8 月10日0 時35分許，在屏東市見到國小女童深夜單獨騎乘腳踏車，認有機可趁，竟一路尾隨女童，見女童進入某超商購物完，立刻上前藉機搭訕佯稱：附近有無廁所，要女童陪同去找找看有沒有廁所云云。

女童信以為真，騎乘腳踏車陪同男子到一旁巷弄內，男子又佯稱：要在該處上廁所，要女童在旁為其擋一下，女童為其遮擋後，男子即拉下褲子拉鍊露出生殖器，轉身強拉女童的手觸摸其生殖器進行強制猥褻，女童嚇得逃離返家後告訴父親，父親立刻騎車到案發地附近尋找男子，最後報警提告。

女童證稱，男方說要上廁所，叫她擋一下，她就背對著幫他擋，結果突然叫她轉過去，拉她的手去摸他的生殖器，但是當下她並沒有摸，男子就將她的右手拉起來放在他的生殖器上面前後擦動。

男子則強辯，原本只是是要尿尿給女童看，這是我的紓壓方式，到巷子後我原本要拉開褲子拉鍊上廁所，我跟她聊天後，我們就離開了，我沒有把生殖器露出來。

法官審理後認定，男子僅為圖自身性慾之滿足，且知悉女童年紀尚小，身體及心智尚未發育成熟，竟對女童強制猥褻行為，侵害女童之性自主決定權，嚴重戕害女童之身心正常發展，惡性重大，且犯罪後矢口否認全部犯行，未積極彌補女童所受之傷害，並無悔意，犯後態度不佳。重判處男子3年8個月徒刑，可上訴。