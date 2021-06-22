當初是以經紀人身分接觸演藝圈的男星謝承均，因覺得當藝人收入不穩定，所以總拒絕上門機會，直到最後鼓起勇氣嘗試，才加入了《鬥魚》「阿豹」這角色，多年後他轉往本土劇發展，讓他被封為「台劇男神」，如今在on檔戲中也有精湛演出，支持者眾多，而謝承均私下也會在社群平台跟粉絲們互動，他昨(6/21)公開了大學時期的嫩照，驚為天人，被網友盛讚：「根本木村拓哉」。

出身世新廣電科系的謝承均，畢業後其實就有邀約他進演藝圈發展的機會，但都被他婉拒，直到2004年終於接演了夯劇《鬥魚》，飾演「阿豹」一角而爆紅，謝承均起步稍晚，30歲才正式出道，但絲毫不影響演藝成績。

如今在本土劇中如魚得水的謝承均，當年轉換跑道吃足苦頭，因為台語能力不夠好而總被罵，讓他壓力大到一度爆瘦，但謝承均沒放棄，硬試著咬牙撐過來，後來在本土劇圈都擔任要角，還被封為「最會結婚的男人」，如今是本土劇圈顏值與實力兼備的大紅人。

謝承均最近忙拍戲，但沒忘記跟粉絲保持互動，不時更新社群，昨他在IG貼出一張舊照，表示這是在25年前，他還在世新念書時拍的，「應該是在追木村拓哉的《長假》、《戀愛世代》，留了木村的髮型，買了木村的靴子，那是個懵懂、單純、笨笨的世代」，眾人看了這張舊照則是驚為天人，留著中長髮的謝承均有著小麥色肌膚與深邃五官，身材也相當挺拔，不難想像畢業後會被邀約進演藝圈，直讚「根本木村本人」，謝承均則謙遜回應：「誇張」。