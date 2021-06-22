在Amazon以低價超值聞名的真無線藍牙耳機Enacfire E90終於要正式在台灣開賣，大約一張小朋友就可以把延遲超低、低音又強勁的真無線藍牙耳機帶回家！

Enacfire E90的外觀極為特殊，有點像Airpods Pro和Cleer Goal的融合體。耳機的體積和重量皆不大，既不會壓迫耳朵，也不會給於多餘的重量，佩戴起來非常舒適；穩定度表現也不錯，在運動時能夠牢牢地停留在耳朵上。此外，具有IPX8超高防水係數，耳機掉水溝或馬桶都不用害怕。

充電盒能夠一手掌握，不論是放口袋還是包包，都不會佔太多空間。前方具有四個LED燈，用於顯示充電盒的所剩電量和充電情形；底端則是充電口，使用的是Type-C規格。

Enacfire E90前方具有四個LED燈，用於顯示充電盒的所剩電量和充電情形；底端則是充電口，使用的是Type-C規格。（圖／耳機人提供）

【連接及延遲】

使用藍牙5.0連線技術，首次使用時，將耳機取出充電盒時進入配對模式，3秒內即能完成配對並開始使用。連線範圍在真無線藍牙耳機中不算遠的，不過只要在範圍內，不論揍到隔壁房間或下樓，都沒有發生斷線或卡頓的狀況。

Enacfire E90具有「遊戲模式」，開啟後可以降低延遲時間。我們在Youtube觀看跳舞影片時，關閉遊戲模式會覺得舞步和音樂有點不太對，而開啟遊戲模式後，一切都正常了，跟有線耳機的體驗一樣。至於在iOS的「槍聲搖動」App上開槍測試發現，關閉遊戲模式時槍聲會比火花晚一點點出現，但其實沒有差很多，沒仔細觀察不會察覺到；而開啟遊戲模式時槍聲跟火花就很同步，一點時間差都沒有。

Enacfire E90使用的是觸控面板，感應良好且不容易誤觸。（圖／耳機人提供）

【操作控制】

Enacfire E90使用的是觸控面板，感應良好且不容易誤觸。透過耳機可以執行許多功能，包含很多真無線藍牙耳機沒有的音量控制，下表展示所有的指令與相對應的功能：

【通話】

Enacfire E90使用的是自家的通話降噪，測試結果發現，在安靜環境中，中頻人聲稍微多了點，雖然口型微微被中頻淹沒，但溝通還算順暢；在吵雜環境中，中頻人聲一樣稍微多了點，背景音降躁普通，口型微微被中頻淹沒，不過溝通算順暢，但語音跟背景音距離不夠遠，分離度不太夠。

Enacfire E90在千元真無線藍牙耳機中表現非常亮眼（圖／耳機人提供）

【心得總評】

經過測試之後，這款Enacfire E90在千元真無線藍牙耳機中表現非常亮眼，不僅作工質量不會像很多千元真無線耳機會有廉價感，在連線穩定、延遲時間、操作控制和聲音質量也都比一般千元真無線還要穩定、傑出。當然，跟中、高階真無線藍牙耳機相比，還是輸了一大截，但對於認為耳機不需要買太好的消費者來說，Enacfire E90會是令人非常滿意。