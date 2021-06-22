在成長型類股的領漲下，歐股周一收漲；歐洲央行行長拉加德(Lagarde)令人鼓舞的言論，提振了人們對今年經濟迅速復甦的樂觀信心。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲3.18點或0.70%，為455.23點。此前的一個交易日，該基準指數跌至自6月3日以來的低點。汽車股和化學股為表現最好的類股，基本資源股也從近3個月低點彈升1.3%。

歐洲央行行長拉加德表示，隨著消費者開始支出消費，歐元區經濟成長可能較預期更快彈升；拉加德還重申維持寬鬆政策。

行長的言論讓市場打消了對美聯準會收緊政策的擔憂。美聯準會上周的言論，讓歐股的周線終止四連漲行情。

此前歐洲央行曾表示，討論縮減貨幣刺激政策還為時太早，推升基準的泛歐STOXX 600指數在本月創下歷史高點。

英國FTSE 100指數上漲0.6%；預計英國央行周四的會議結論，會將利率維持在創紀錄的低水準。

英國第四大食品零售商Morrisons大漲34.6%；該超市集團拒絕了私募公司CD&R提出的55.2億英鎊收購要約。

另外競爭對手特易購(Tesco)和Sainsbury's分別上漲1.7%和3.8%。

義大利/美國機械車輛製造商CNH工業上漲0.8%；該公司同意以21億美元收購Raven工業公司。

德國疫苗製造商CureVac下跌10.5%。此前報導稱，德國金融監管機構正在調查該公司股票可能存在的內線交易；據了解，調查對象為該生技公司曾在宣佈其新冠候選疫苗僅有47%有效性後，股價一度暴跌。