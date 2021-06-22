賓士直衝擦身工程車 施工大哥秒墊腳貼平差30公分險亡（取自臉書社團「重機車友 各區路況、天氣回報中心」）

新北市中和21日發生一起驚險車禍意外，1名賓士車主疑似分心未注意車況，竟直衝前方1輛占用道路、準備施工的工程車，所幸駕駛最後發現緊急轉向，才與工程車擦身而過，不過當時1名工人正準備施工，看見後方車直衝來連忙側身平貼在工程車旁，才驚險閃過撞擊，身體幾乎離賓士車僅30公分，驚悚一瞬間全被錄下。

臉書社團「重機車友 各區路況、天氣回報中心」日前PO出1則車禍影片，影片中1輛工程車停在2線道的高速公路上，準備占用1線道施工，並在路上放置3根三角錐與告示牌，而之後有3輛大卡車、1輛休旅車看到號誌後至另一線道行駛通過；而1名工人下車準備工作時，沒想到1輛賓士車竟完全不固號誌與障礙物，直接撞上一整排工具。

賓士車主直衝前方1輛占用道路、準備施工的工程車，1名工人正準備施工，看見後方車直衝來連忙側身平貼在工程車旁，才驚險閃過撞擊。（圖／翻攝自臉書社團「重機車友 各區路況、天氣回報中心」）

該工人看見賓士車直接朝他暴衝，他連忙緊急側身、墊腳全身平貼在工程車旁，才相當驚險地躲過撞擊，車輛行駛過他面前時，對方車身離他僅不到1公尺，而車輛駛離後，現場的工作紛紛散落各地，猶如保齡球般；事後現場影片被調閱出來，有目擊者稱撞擊前3秒就有聽到聲音，該賓士車疑似恍神沒有注意前方車況。

事後車禍影片在網路上瘋傳，網友們留言「他是見過大風大浪的男人」、「再差30公分就閃不過了」、「真天殺的超淡定」、「應該有練過」、「可能遇過很多次了」；也有人痛罵賓士車主「太誇張了吧，還好沒有造成人傷亡」、「是沒在看路嗎？」有人質疑駛可能開著ACC（自動跟車系統智慧駕駛輔助）一邊滑手機，才導致分心釀禍。