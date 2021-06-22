雲林縣虎尾鎮蘇姓母親（圖）施打疫苗後餵母乳，女嬰隔日猝死盼釐清死因。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮殯葬所蘇姓女員工，21日施打疫苗後，深夜11點餵2個月大女嬰母乳，22日清晨3點要再餵母乳時，竟發現女嬰已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治，家屬悲慟不已，同意解剖釐清死因。

AZ副作用疑慮釀緩打潮？ 柯文哲建議「這三種人」應打莫德納

雲林縣政府為保障在殯葬所人員，開放員工施打AZ疫苗，年約30歲蘇姓女員工21日下午4點許到虎尾疫苗施打站施打疫苗，深夜11點餵女嬰母乳時，女嬰都還很正常，22日清晨4點要再餵母乳時，女嬰竟已口吐白沫、嘴巴有血絲。

蘇女急忙將女嬰送至虎尾若瑟醫院急救，但仍回天乏術，她表示由於都是親自哺乳，所以事先都有上網蒐集施打疫苗與哺乳相關資料，施打疫苗前也曾詢問醫護人員，大家都說應該不會有問題，沒想到竟會發生意外。

蘇女說，女兒出生後健康情況良好，沒有先天疾病，是眾人眼中的健康寶寶，這是她的第1個孩子，身為母親遇到這種事非常痛心，希望相關單位盡快找出原因。

醫院指出，女嬰到院前已無生命跡象，虎尾鎮長丁學忠得知消息，第1時間趕往醫院協助，女嬰家屬悲痛表示，希望將這個事件告知更多母親，避免再發生憾事，願意配合解剖釐清死因。