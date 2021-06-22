台北市士林區某長照機構爆群聚感染，已累計48人確診、3人死亡，北市府控業者隱匿疫情，並說有和家屬開說明會，但遭業者打臉，指事發後通報6天後北巿府才做疫調及隔離。一名確診者的家屬今凌在臉書發文痛批，市府公然說謊，他什麼都不知道，並質疑若主管單位第一時間就嚴格監督，是否就能阻斷傳播鏈？

一名家屬今凌晨在臉書發文表示，他媽媽就是這次發生群聚事件的士林某長照機構的住民，2019年他的媽媽罹患阿茲海默症，因為家裡無法照護，而住進這家機構，一年多來狀況都很穩定，直到6/15突接到機構通知，說媽媽送醫後確診，他緊急到醫院替媽媽辦理入院手續。

該名家屬指出，隔天院方表示需要了解媽媽的用藥狀況，因此他聯繫長照機構後，便立刻前往機構取藥。他一下車就發現機構的工作人員在外面等待，開門入內後，行政人員替他取藥，同時機構負責人也出現詢問一些問題，他拍完藥單後便離開。

該家屬透露，他越想越不對，「因為這些人理應被匡列隔離，擔憂之下，打去1922詢問，初判我的染疫風險不高，但我對於機構的處理狀況滿是疑慮。」6/17他陸續打給1922及其他相關主管單位，詢問機構染疫的相關狀況及處理的過程，但獲得的都是片段、不完整的訊息。

該家屬說，新聞爆出來以後，台北市政府的新聞稿、內文含糊不清，且和他所認知的有出入，因此他再度聯絡相關單位，終於在6/21接到1922的關懷電話，確認他並非密切接觸者，只要自主管理即可。他接著打去台北市衛生所長期照護科，才終於獲得此次感染事件的大概輪廓。

該家屬透露，6/8一名住民洗腎後回去機構出現相關症狀，送醫後確診，衛生局接獲醫院通報後，轉給長照科處理。隔天（6/9）該機構自費快篩，再篩出一位陽性，送醫確診，北市府依舊僅以電話給予指示，未實際進駐，就連要求機構完成相關措施後須拍照回報，但照片內容不完善，也同樣未進駐。

該家屬表示，6/12第三位住民確診，醫院通報後，衛生局發現事態嚴重，隔日開始密切關切此事，6/14正式派人訪查，發現機構已無法自行處理，決定安排PCR普篩，但卻要求機構自費，因機構不肯，才向疾管署確認該案件符合公費篩檢，直到6/16終於普篩，最終篩出25人陽性確診，屆時才開始全面安排後續處理，6/20發出新聞稿。

該家屬說，事發至此，市府完全沒給家屬任何正式的說法，也沒有一個窗口供家屬詢問。市府6/20就發新聞稿，但到了6/21上午都還在進行調查。讓他最不滿的是，台北副市長黃珊珊昨在北市記者會上表示該機構的狀況都在控制中、沒有延誤，甚至還說有對家屬進行說明、沒有家屬抱怨，讓他聽了氣到發抖「市府公然說謊」、「為何我什麼都不知道？」

該家屬透露，他再次致電長照科以及疾管科，得到的答案都是「根本沒有說明會，原規劃是要與機構一起開，但最後決定由機構一一通知」。讓他怒批整件事情根本荒腔走板，並質疑市府為何在出現2位確診者都沒積極處理、僅電話指示；且機構也沒有確實執行防範措施、沒有及時將確診者送醫，理應給予協助的主管單位在哪？

該家屬痛批，市府在記者會上說得很好聽，做了很多演習，但連這樣的案件屬不屬於公費篩檢都不知道，要跟疾管署確認才全面普篩，外面一堆快篩站不用錢或幾百塊而已，他們卻要機構付1人6000元。他也忍不住質疑，如果主管單位第一時間就嚴格監督，是否就能阻斷傳播鏈？

該家屬透露，媽媽目前在醫院接受隔離治療，才六天而已，一般肺炎的基本療程都要七天以上，而新冠肺炎則難以預估。「在她得到阿茲海默症後，我就已經看很開，有所準備，該遇到的誰也躲不過，但只希望台北市政府能有個交代」。