大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭21日（當地時間）在聯合國人權理事會第47屆會議就新冠肺炎疫情應對問題與人權高專互動對話時，代表來自世界各地的60多個國家做共同發言，呼籲促進全球疫苗公平分配。

陳旭表示，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，對各國特別是發展中國家經濟社會發展造成嚴重消極影響。疫情凸顯經濟、社會、文化權利的重要性，凸顯各國團結合作的重要性。

陳旭表示，疫苗是戰勝疫情的有力工具，因此應該成為全球公共產品，但目前疫苗的可及性、可獲得性和可負擔性成為嚴重問題。「疫苗民族主義」和囤積遠超人口需要的疫苗令人擔憂。中國支持聯合國關於全球公平分配疫苗的呼籲，敦促所有國家本著國際團結合作精神，將承諾轉化為實際行動，支持廣大發展中國家及時獲取新冠疫苗，提高疫苗在發展中國家包括最不發達國家的可及性、可負擔性和生產量，拯救生命，盡快戰勝疫情。中國呼籲有能力的國家積極參與國際發展合作，幫助發展中國家實現可持續發展，有效化解疫情影響。

央視報導，許多發展中國家表示，感謝中國向發展中國家提供疫苗援助。中國所做的共同發言道出了發展中國家的心聲，希望各國都能支持公平分配疫苗。