自己先做好防疫安全，才能保護人民！交通警察大隊增設「自動測溫除菌門」，民眾申請交通事故資料及辦理計程車審驗事宜，以及執勤同仁都要經過這道門殺菌，多一層防護的保障，大大降低感染風險，每位同仁都說讚」。

考量目前正值防疫緊要關頭，包含實聯制、量體溫、噴酒精外，增設「UVC（短波長紫外線）自動測溫除菌門」同時兼具除菌與體溫量測功能，運用高科技節省人工量測體溫所需的人力與時間，更避免接觸造成感染。

測溫功能採用非接觸式紅外線測溫儀器，檢測時間小於1秒，誤差小於0.3℃。當體溫超過37.5度時就會自動出現警報及閃紅燈警示；另外除菌消毒方面，採用UVC除菌燈管照射2至3秒後，可達到9成以上的消毒成效。

交通警察大隊大隊長陳松寅再三囑咐員警在執行防疫勤務，務必做好自身安全防護，保護自身健康與安全，才有能力保護人民，大家胼手胝足共同來防止「新冠肺炎」疫情擴散。