台北一家知名廣告公司負責人，與一名林姓女子發生婚外情，交往半年後，男方就以想回到正宮身邊為由，與林女結束不正常關係，但林女事後懷疑，被甩的真正原因是男方有小四，一氣之下將2人親密照傳給正宮，還上臉書、IG、LINE痛批男方「做愛不戴套」、「結婚不久就外遇」，正宮氣炸對林女提告誹謗、強制等罪，但台北地檢署認為林女是遭男方欺騙感情，才會抒發內心不滿，最後因罪嫌不足不起訴。

據了解，男方在台北開了一家廣告公司，製作過多部民眾耳熟能詳的廣告，得過多項國際大獎。結婚後，去年2月間在網路上結識林女，2人很快發展成為男女朋友，男方當時向林女說他曾有段婚姻，但已經離婚，林女不疑有他繼續交往，還發生多次性關係，但交往半年後男方卻坦承沒離婚，要求與林女分手。

林女後來發現，男方另設臉書帳號，與其他女子在LINE貼文按讚互動，懷疑男友另結新婚，心生不滿，於是在各社群網站PO文「那位玩弄女人的影片公司老闆」、「趁老婆出遊跟妳過夜」、「做愛時不戴套」、「在一起五年加上分開的日子，等於結婚不久就外遇！」、「致廣告圈的渣男」，還2人與郭男的私密照傳訊給正宮，因而遭正宮控告林女誹謗、強制罪。

檢察官認為，林女頻繁以電話或通訊軟體騷擾男方妻子，雖然造成妻子的不快、生活作息被打擾，但並無強暴或脅迫手段，行為縱然是不可取，但與《刑法》強制罪的構成要件不符。

至於林女的PO文，檢察官認為，男方明明已婚，卻仍與林女交往、發生性關係，林女全因不滿才會抒發自己的情緒，縱然內容未盡恰當，但主觀上並無誹謗、公然侮辱犯意，因此處分不起訴。