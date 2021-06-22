臺中市大里區十九甲派出所18日早上發現1隻「逃家的鸚鵡」飛到警局門口，該鸚鵡一直用頭輕撞窗戶玻璃，彷彿像是向警局報案走失，希望警察協助返家；員警後來透過臉書找到鸚鵡主人，事後驚呼「鸚鵡裡面好像住著一個人」，逃家了那麼久，迷路想回家還懂得飛到派出所找警察幫忙。

警方表示，18日早上7點多1隻羽毛繽紛的鸚鵡飛到了霧峰分局十九甲派出所的門前，並用頭輕撞派出所的窗戶玻璃發出聲響，員警聽到聲音時，一開始還以為是有民眾需要協助，至門口一看才發現來報案的竟是一隻鸚鵡，並發現鸚鵡腳上有發現一個金屬環扣著一把鑰匙，心想應是飼主不慎遺失。

員警之後在臉書社團「大里人聊天室」中找到前一天就有PO文表示寵物鸚鵡飛走的陳姓失主，失主至所認領寵物時也連忙向員警道謝。（翻攝臉書）

員警之後在臉書社團「大里人聊天室」中找到前一天就有PO文表示寵物鸚鵡飛走的陳姓失主，失主至所認領寵物時也連忙向員警道謝，十分感謝警方協助找回寵物。員警事後回想起鸚鵡自己來報案的過程，也不由得驚嘆道「這隻鸚鵡裡面好像住著一個人，逃家了那麼久，迷路想回家就懂得飛到派出所來找警察幫忙」，而且還很有個性，要查看牠的腳環時還差點被牠啄傷，像極了發脾氣的小孩。

霧峰分局長陳家銘呼籲，民眾拾獲遊蕩在外、無家可歸的動物屬善事一樁，然而因警察機關未具有動物保護專業知能與空間設備，自難進行活體動物之收容及處置，如民眾有拾獲活體動物時，仍應依「動物保護法」第14條規定，送交各直轄市、縣（市）政府動物保護部門或委託民間機構、團體設置之動物收容處所或指定場所辦理。