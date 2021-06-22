台北農產運銷公司日前爆發新冠肺炎疫情，累計45人確診，第二果菜批發市場22日照常開市，市場入口「北農嚴選 安心安全」的標誌與現況形成強烈對比。（張鎧乙攝）

台北農產運銷公司日前爆發新冠肺炎疫情，累計45人確診，第二果菜批發市場22日照常開市，車輛入口都有工作人員進行實聯制管制與量測體溫。（張鎧乙攝）

台北農產運銷公司日前爆發新冠肺炎疫情，累計45人確診，第二果菜批發市場22日照常開市，因市場分流管制，有些攤商僅能在出入口與消費者交易。（張鎧乙攝）

台北農產運銷公司日前爆發新冠肺炎疫情，累計45人確診，第二果菜批發市場22日照常開市，一樓攤商向媒體大吐苦水表示，該市場2樓拍賣場與4樓配貨中心都有人確診，但北市府只有在第一市場設立快篩站，卻要他們自己去找醫院預約快篩，柯文哲這樣做任由他們自生自滅。（張鎧乙攝）

台北農產運銷公司群聚感染累計45人確診，讓不少民眾擔憂買菜的染疫風險，毒理專家招名威表示，去傳統市場的風險較高，因為超市的環境較容易落實門口量體溫與消毒的措施，並提醒民眾買菜回家務必洗手，買蔬果的時候也不要去聞，因為如果有病毒停留在蔬果上，用口鼻接近的風險高。

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毒理專家招名威日前在臉書PO文指出，新冠病毒的傳播方式是透過飛沫侵入口鼻而感染，所以主要還是要做好個人外部的防疫措施，拿了蔬菜就不要再摸眼耳鼻口；回家之後把外包裝用酒精擦拭過一遍，再把蔬菜拿出來。

招名威表示，病毒其實不容易長時間停在青菜葉面上，重點是去完超市後，回家務必要洗手，且烹調青菜之前一定要先洗乾淨，也盡量避免生吃蔬菜。他並開玩笑說「應該不會有人挑菜也用鼻子聞吧！」

對此，有網友擔憂的說，雖然挑菜不會用鼻子聞，但採購水果的時候一定會呀！會聞聞看水果熟了沒有， 並透過味道確保水果沒有變質。對此，招名威則建議，最好還是不要聞，因為如果有病毒停留在蔬果上，用口鼻接近的風險高。

另招名威也說，傳統市場雖然有實施分流措施，但因為營業時間多半只到中午而已，因此人數還是很多，且也很難注意到是否有人偷拿下口罩；但若是在超市，因為營業時間拉得比較長、加上是在市內的環境，比較容易落實門口量體溫、消毒等措施，因此挑選人較少的時間去，快速買完就回家，相較之下更安全。