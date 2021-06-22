德國汽車製造商BMW的董事成員表示，BMW計畫在2025年前大幅削減生產成本，以求與福斯、戴姆勒和特斯拉競爭。

Handelsblatt引述BMW負責生產事務的董事Milan Nedeljkovic的談話指出，到2025年，希望將每輛汽車的生產成本要較2019年的水準降低25%。

BMW曾在上個月指出，儘管原物料成本上漲及全球晶片短缺，可能影響第二季的產量，但BMW仍有望實現2021年的獲利目標。