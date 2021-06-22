《國際產業》BMW求競爭 每輛汽車成本調降25％ 10:192021/06/22 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國汽車製造商BMW的董事成員表示，BMW計畫在2025年前大幅削減生產成本，以求與福斯、戴姆勒和特斯拉競爭。 Handelsblatt引述BMW負責生產事務的董事Milan Nedeljkovic的談話指出，到2025年，希望將每輛汽車的生產成本要較2019年的水準降低25%。 BMW曾在上個月指出，儘管原物料成本上漲及全球晶片短缺，可能影響第二季的產量，但BMW仍有望實現2021年的獲利目標。 IPM、IGBT價揚 比亞迪半導體 調漲逾5％ 億豐受邀法說 早盤股漲逾2％ #全球 #BMW #競爭 #輛汽車 #生產成本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》拉加德打氣 歐股收高0.7％ 09:452021/06/22 財經 旺旺集團杭州總廠總廠長林熖火：旺旺歷久彌新 研發創新居首功 04:102021/06/22 全球財經 《熱門族群》業績向上 順德、界霖走高 11:272021/06/22 財經 嘉凱城控股權 恒大轉讓近三成 04:102021/06/22 全球財經 近三個月單日最大跌幅 台幣重貶1.42角 逼近28元 04:102021/06/22 財經要聞 民眾暫緩換車計畫 汽機車6月旺季...失靈了 04:102021/06/22 財經要聞 《國際產業》保時捷設合資公司 生產高效能電池 10:022021/06/21 財經 《國際產業》歐盟監管單位呼籲 公共空間禁用臉部辨識 11:102021/06/22 財經 陸6家電動車商搶進歐洲 民調：近半德國人願購買中國電動車 00:182021/06/22 兩岸 房思瑜騎YouBike遭汽車追撞 驚曝「差點就在輪下」 08:102021/06/22 娛樂 《電腦設備》營運動能轉強 欣技放量勁揚 10:362021/06/22 財經 財經熱門新聞 升息來了台灣剉咧等？專家1建議超中肯 - 財經 1分鐘讀財經》陸鐵礦砂遭打趴 鋼鐵股沒救了？ - 財經 國旅卡旅遊限制 政院不鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 航運浪間追價好怕 他說把這檔當指標 - 財經 外資走人 半導體雙雄變雙〝熊〞 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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