空軍作戰指揮部官兵已完成疫苗施打。（本報資料照）

軍方官員表示，中央疫情指揮中心12日所配發國軍的4.5萬劑AZ新冠肺炎疫苗，迄今施打率已達成9成6，僅偏遠高山站台仍需安排期程，由醫護人員施打。另中科院與漢翔公司部分人員亦專案申請施打。

另軍方官員說，包括中科院部分研發人員、漢翔公司參與鳳翔專案與高教機研製人員，均已打過疫苗，這三個單位是以國家關鍵基礎建設專案名義申請施打疫苗。

軍方官員說，以漢翔為例，全公司8千餘名員工，僅1千餘名施打，都是參加F-16V戰機性能提升，以及勇鷹高機生產線的工程人員施打。中科院參與關鍵飛彈計畫研製的工程人員，亦專案申請施打。至於台船參與潛艦國造人員，軍方官員說，不在國防專案申請之內。

國防部官員表示，漢翔公司，基於執行國防安全專案任務，確實有向國防部提出疫苗施打的申請；基於國防安全的需要，國防部將漢翔執行重要專案的人員，納入國軍專案疫苗，報請中央流行疫情指揮中心並同意撥發專案疫苗施打，這些疫苗都包含在這次所撥發的45000劑裡面。