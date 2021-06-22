【旅奇傳媒/編輯部報導】防疫在家的日子，每天從早煮到晚，是不是心很累；吃膩了大同小異的外送餐點，也想換個口味。對自己與家人好一點，這一餐就換吃米其林饗宴，轉換心情！ 防疫美食料理，輕鬆加熱就能吃，還可隨性變化菜色，每一餐都有期待的美味上桌。

榮獲2019/2020米其林必比登美食餐廳，天下三絕麵食館極品饗宴餐，內含極品紅寶石B腱牛肉麵、上湯豬腳麵線、紅寶石蕃茄牛肉湯與精選滷味：牛腱、牛肚、牛筋、豬耳朵，多樣組合豐富呈現，美味與香氣一氣呵成。

▲米其林饗宴，必吃極品紅寶石B腱牛肉麵。 圖：天下三絕麵食館╱提供

極品紅寶石B腱牛肉麵

特選頂級厚切B腱牛肉塊，一頭牛僅兩塊B腱肉，豪邁厚切，口感吃的到。湯頭選用牛油板、牛大骨、洋蔥、蕃茄，歷時18小時熬煮；麵條搭配家常寬麵，為特製急凍熟麵，厚實有嚼勁，老饕都推薦。

紅寶石蕃茄牛肉湯

湯頭使用精選牛油板、牛大骨、兩種洋蔥、四種特級蕃茄熬煮出濃郁的湯頭。可直接加熱當蕃茄牛肉湯品，或加麵就變成好吃的牛肉湯麵，也可加入蛋花、蔥，變成營養的牛肉蛋花湯，皆可自由搭配或加料應用，即可變化出各種創意料理。

▲上湯豬腳麵線，有滿滿膠質與鮮美湯頭。 圖：天下三絕麵食館╱提供

上湯豬腳麵線

精選台灣黑毛豬後豬腿肉，久燉不爛保留滿滿膠質，以及鮮美的墨魚、肉質飽滿的大花菇，搭配特選海鮮、貝類熬煮的湯頭，鮮香味美、甘醇濃郁，回味無窮。

▲精選滷味香氣逼人，口感Q彈軟嫩。 圖：天下三絕麵食館╱提供

精選滷味—牛腱、牛肚、牛筋、豬耳朵

家傳秘滷，費時熬煮，滷透牛筋、牛腱、牛度、豬耳朵，解凍即食，可當零嘴或配飯都好吃，是下酒、宵夜、正餐的好選擇！ 牛肚：口感Q彈，軟而不爛，慢火細滷香為濃郁。

牛筋：香滷入味，軟而不爛滿滿膠質。

牛腱：筋肉分佈，薄切爽口又彈牙。

豬耳朵：精選豬耳與軟骨部位，口感爽脆有嚼勁。

想念外出用餐的時光，在解禁之前，先將家餐桌佈置一下，也能成為安心又開新的米其林美食之約，加熱即可食用，輕鬆又安心，也可變化加料，組合專屬的菜色，把各種想念的好味道，一網打盡！

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