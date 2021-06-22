【旅奇傳媒/編輯部報導】防疫宅在家，不僅可下單預定星級美饌、精緻便當或多人合菜，喜愛烘焙美食的朋友，更別錯過幫家人準備美味的麵包，不管是早餐、午茶或宵夜，都能輕鬆搞定。

台北花園大酒店花比麵包坊，即日起至8月31日止推出職人手作澎湃麵包箱及麵包組。

無論是擁有豐富食感的歐式麵包、質地柔軟的吐司或是滋味迷人的日式麵包...等，濃醇麵包香瞬間綻放於舌尖，用星級麵包讓疲乏的防疫期間優雅增添儀式感，享受美好新生活。

▲花比麵包坊職人手作澎湃麵包箱。 圖：台北花園大酒店╱提供

「職人手作澎湃麵包箱」加贈玩味果醬兩瓶，特選食材、獨家配方與烘焙技藝，品項擁有各式鹹甜口味麵包，包括歐式麵包，「歐克」以軟法麵糰為主，當中大量的核桃與葡萄乾是畫龍點睛的重點，麵糰與穀物以一比一的方式呈現，每口都可以咬到堅果的香與葡萄乾的甜，整體麵包層次與香味更加緊密結合。

還有超人氣「椰香蔓越莓」、「玉桂核桃捲」、「雜糧餐包」、「紅豆菠蘿」、「玩味果醬:香料柳丁」、「玩味果醬:焦糖煉乳」與海鹽牛角、亞麻蔓越莓、全麥吐司、奶油羅宋…等多款經典品項，職人手作澎湃麵包為常溫麵包，饕客宅在家預定後可選擇自取、宅配（宅配費另計）或專屬計程車配送（跳錶配送運費另計），消費滿2500元，享台北市免費配送（限一個地址），在家防疫每一刻享受甜蜜幸福食光。

▲福容大飯店福隆推出海邊職人點心房經典之作《蜂蜜蛋糕》。 圖：福容大飯店福隆╱提供

福容大飯店福隆推出海邊職人點心房經典之作《蜂蜜蛋糕》宅配組合，嚴選台灣出產龍眼蜜，加入麵糰後靜置發酵，讓蜂蜜的香氣完全融入麵糰之中，奠定蛋糕的美味，再由師傅手工精心揉製，並將其定型烘烤1小時，蜂蜜的甜香氣充滿空間，海綿蛋糕的完美切面，是入口即化視覺口感，搭配《職人貝果》訂購滿2000元，即可享宅配免運優惠。

▲花蓮理想大地渡假飯店特別製作可愛防疫餅乾致贈醫護同仁，也在電商平台開賣。 圖：花蓮理想大地渡假飯店╱提供

疫情期間，身處第一線的醫護人員特別辛苦，花蓮理想大地渡假飯店特別製作造型防疫餅乾，致贈花蓮慈濟醫院的醫護同仁，期盼透過脆甜的餅乾滋味，成為支持醫護同仁心靈的一點小小力量。以卡通人臉戴上口罩、並點綴愛心為造型的防疫糖霜餅乾，象徵「戴上口罩是我們表達愛的方式」，這款特製「防疫餅乾」也上架至「JollyBuy有閑」電商平台，每盒16片裝，限時特價買四盒加贈一盒，提供宅配到府服務，滿額免運費。

▲理想大地西班牙蜂巢糕，曾獲選為花蓮縣伴手禮第一名。 圖：花蓮理想大地渡假飯店╱提供

曾獲選為花蓮縣伴手禮第一名的理想大地西班牙蜂巢糕，研選純正百花蜂蜜，以西班牙傳統蒸烤方式烘焙，不添加任何一滴水，嚴控烘烤溫度，烤至一半再打入蒸氣，讓中間擁有許多氣孔，外觀平實圓滑，卻有著令人驚豔的濕潤口感，是熱銷款明星商品，更是每位來到理想大地渡假的貴賓必定品嘗的招牌甜點。

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