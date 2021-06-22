吉爾莫爾 確診新冠肺炎 （圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-D組】[蘇格蘭@克羅埃西亞][06/23(三)03:00][編號521]

蘇格蘭在對上英格蘭的比賽表現比外界預期好很多，在作客的環境之下也搶到不少的進攻機會。防守組織很有紀律勤力走動，當中只有一次角球被 [5]約翰·史東斯 John Stones 頂中門柱，其餘時間英格蘭很難找到空間切入。

[23]吉爾莫爾 Billy Gilmour 以及 [6]基蘭·蒂爾尼 Kieran Tierney 表現突出，他們分別效力於切爾西以及兵工廠在最高水平的英超作賽，也能在歐國盃決賽圈當中表現出來。蘇格蘭展示出他們的動力、激情及拚搏精神，而且在整髒戰術及技術發揮也很好。可惜的是 吉爾莫爾 剛確診新冠肺炎需要退隊。

佩里希奇對捷克攻進追平的一球（圖片來源︰達志影像）

克羅埃西亞在2018世足賽之後狀態與成績都下跌了很多，大家都對他們在本屆歐國盃的表現存疑。不過[4]佩里希奇 Ivan Perišić 就剛好在面對捷克時證明了他仍然可以為球隊作出貢獻，他成功利用經驗、技術及力量取得進球，協助克羅埃西亞追平。全隊平均年齡也許比其他的球隊來得高，但他們依然具有很好的素質。

由於雙方都必須取勝才有機會晉級，一方面克羅埃西亞經驗及技術了得，另一方面蘇格蘭有十分好的組織性以及拚搏精神。然而本場比賽會在 格拉斯哥的咸普頓公園球場 Hampden Park 舉行，在蘇格蘭主場的形勢之下會稍微優勝。[蘇格蘭勝/1:0/2:0]

盧克·蕭 以及 里斯·詹姆斯 第二場突然先發上陣表現一般（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-D組】[英格蘭@捷克][06/23(三)03:00][編號505]

英格蘭在面對蘇格蘭的比賽時表現令人失望，球員沒速度、跑得慢、不夠快。主帥 索斯蓋特 Gareth Southgate 在擊敗了克羅埃西亞之後調整了先發陣容，換上[3]盧克·蕭 Luke Shaw 及 [24]里斯·詹姆斯 Reece James 兩位 WingBack，但效果未如理想。另外在作出替換選擇時也只是對位球員互換，在戰術以及陣式上都沒有改動，這動作只算是多餘的。

捷克面對克羅埃西亞時取得1分而回，表現令人印象深刻，球員之間的距離比例保持得很好，前線在進攻時有足夠球員參與組織，造成一定的危險。中場會為進攻球員提供協助，防線亦會壓前。相反在防守時他們會有足夠人員支援，他們擁有良好的團隊意識。

英格蘭傳媒對他們球隊給予的壓力很大，不管在心態跟體能上都需要作調整。[9]哈里·凱恩 Harry Kane 需要時間來回復應該可以發揮以往的佳態。雖然英格蘭有主場優勢，但捷克的團結表現防守都會特別出色，預計雙方會打成平手。[和/0:0/1:1]