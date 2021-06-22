繼美國致贈台灣250萬劑莫德納疫苗後，中部知名高中也透過「美國在台協會」AIT協助開創全新的美國雙聯特色課程，學生可以不受疫情影響取得國內外雙學位，未來可能選擇出國攻讀頂尖大學，也能夠加強學生國際觀及移動力。

華盛頓中學國際企劃部主任劉逸中指出，美國雙聯特色課程是透過「美國在台協會」AIT的全力協助下，與美國高中簽訂雙聯文憑合約，學生可選擇4科線上課程，在畢業前可前往美國進行一趟實體課程，畢業後可取得國內外雙學位，不僅豐富學生學習歷程檔案，更可增強國際競爭力。

劉逸中強調，新開辦的美國雙聯特色課程收費平實，三年紮實的美國線上課程外，其中會有4周讓學生親自赴美選讀STEAM課程、音樂創作或芭蕾等課程，相信可培育出國際菁英人才。

華盛頓中學校長劉一欣表示，校方一路堅持客製化的升學輔導和未來生涯規劃安排，今年的國內外大學升學榜單再創佳績，期望再藉由美國雙聯特色課程的開辦，可鼓勵學生對於修習全英語授課課程時更願意付出自己的毅力、努力及決心。