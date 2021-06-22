雲林縣虎尾鎮殯葬所1名女員工21日施打疫苗後，深夜11點餵2個月大女嬰母乳，22日清晨3點要再餵母乳時女嬰已無呼吸心跳不治。對此事件，指揮中心是否將考慮暫停哺乳期的母親暫緩施打疫苗？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥強調，這部分會再與專家會議去討論。

雲林縣政府為保障在殯葬所人員開放員工施打AZ疫苗，30歲女員工21日下午4點許到虎尾疫苗施打站施打疫苗，深夜11點餵女嬰母乳時，女嬰都還很正常，22日清晨4點要再餵母乳時，女嬰竟已口吐白沫、嘴巴有血絲。經送虎尾若瑟醫院急救，但仍回天乏術，院方表示女嬰到院前已死亡。

女嬰家屬悲痛表示，希望將這個事件告知更多母親，希望不要再發生憾事，願意配合解剖釐清死因。

對此，陳宗彥今上午被問到這此嬰兒猝死事件，是否與疫苗有關？目前是否會要求哺乳期的母親暫緩施打疫苗？他表示，這部分會再與專家會議去討論。