為了使應屆畢業生願意投入勞動市場，勞動部今年再度祭出應屆畢業生就業滿6個月、最高可領3萬元的「青年就業獎勵計畫」，但此計畫去年就曾提出，原本規劃會有約8萬青年申請，但至今雖然9萬9641人申請，但僅有5萬5746人領到，未達目標，勞動部推估為疫情影響青年就業意願。

據勞動部統計指出，截至今年1月底，去年大專畢業生共有27萬9620人，而有投保勞保、農保或公保的青年達15萬2198人，其中又以投保勞保最多達14萬5070人；相對於前年畢業生在去年同期而言，投入就業市場人數甚至更多。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，去年原先目標是8萬人領取，但至今僅有5萬5000多人領取，可從青年勞參率略降，推測是疫情仍影響青年就業意願。

陳世昌說，但去年計畫未開放應屆畢業生服役後申請，也有可能是因此影響需服役的青年，因此今年也開放應屆畢業生且在明年6月30日前退役、並在退役3個月內找到工作也可適用「青年就業獎勵計畫」，而以去年執行經驗估算，今年會有約5.2萬人申請、每人平均申請2.75萬元，預算匡列14.3億元。