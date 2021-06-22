四大公投案將於8月28日登場，中選會日前表示，四案都有「連署前死亡」的情況，將依法告發，對此，台北市議員羅智強直言，「清算的號角已響起」，民進黨已把髒手伸入司法，又將掀起一場政治辦案。

反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四與公投綁大選等四大公投登場在即，羅智強昨（21）日在臉書表示，中選會不負東廠盛名，以四案都有連署人在連署前死亡為由，再次祭出刑事訴訟法，對公投領銜人提出告發。

羅智強說，公投是人民行使直接民權的基本權利，過去向來力挺公投的民進黨，2018年的公投大敗後，即開始對在野提出的公投案使盡各種手段打壓；而公投團體不具備查對權限，本身難以防杜死人連署情形。

台北市議員羅智強表示，民進黨已把髒手伸入司法，又將掀起一場政治辦案。（資料照）

羅智強根據《公民投票法》第十三條規定指出，戶政機關應對連署書的真偽把關，連署書的查對更是中選會的權責，領銜人沒有法律責任要執行驗證作業，所以中選會在公投已成案後告發公投領銜人，根本是搞錯對象，擺明了政治打壓。

眼見此次四大公投都恐過關，羅智強認為，蔡政府感受無比壓力，並提到，行政院長蘇貞昌的女兒、民進黨立委蘇巧慧，今年5月提案，只要公投案連署被戶政機關刪除人數超過3萬人，或連署人數1/10以上，該公投案就宣告無效，當時即被質疑，有心人士只要以3萬張不合格的連署書，就可搞掉一項公投案，如今中選會又拿死人連署作文章，就是要污名化四大公投，企圖影響選民投票意向。

羅智強表示，事實上，過去中選會刑事告發死人連署，因難以認定是何人偽造抄寫，更無法證明是公投領銜人所授意，法院多以缺乏證據而不起訴結案，因此若中選會明知定罪難成，卻仍執意而為，不禁讓人起疑，東廠無所不在。