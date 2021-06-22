疫情升溫，各地確診數不斷，許多公司營運狀況大不如前，更出現業務縮編，北市勞動局近期常接獲，舊制年資的勞工，擔心未符合退休條件，退休金就領不到了。勞動局長陳信瑜表示，「結清年資」不用符合退休要件，只要勞資雙方於勞動契約存續期間，員工在法定期間內轉換新制，勞資雙方合意下即可辦理在職結清。

陳信瑜指出，事業單位可與「適用勞退休新制保留舊制年資」的勞工，協議結清舊制年資，並依照《勞工退休金條例》第11條第3項規定辦理。

陳信瑜說，如申請結清舊制年資勞工職稱為「總經理、副總經理、協理、經理、副經理、廠長、董事、監事及執行長」者，則須將相關申請文件先送勞動局審核，並於結清次日起30日內給付結清金，結清金可由勞工退休準備金專戶支應，或事業單位另行籌措給付。

陳信瑜表示，假如舊制結清金是從臺灣銀行信託部開立支票或匯款，勞工也可向勞動部勞工保險局申請移入勞退新制個人專戶，每年可參與收益分配，增加自己的被動收入，使退休經濟更有保障。

最後，陳信瑜補充提醒，有關符合上述可辦理動支勞工退休準備金的事業單位，可至勞動局官網（bola.gov.taipei）首頁/企業服務/勞工退休準備金，下載相關表單，歡迎多加利用。

台北市勞動局表示，要諮詢勞工退休準備金提撥制度及相關法令，可洽專人諮詢(勞工退休準備金相關諮詢業務可電洽02-27208889分機2086、2088、2089、3354、3355、3296、3331、3307)。