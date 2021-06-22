大同大學應外系學生林怡辰、林俞辰是雙胞胎，兩人同為攀岩高手，連續4年代表學校參加全國大專盃錦標賽，年年抱回前3名獎盃。兩人過去20幾年來的生活圈幾乎重疊，現在大學畢業即r將進入職場，共同願望是「該分開了」，以後不打算找同一家公司上班。

林怡辰和林俞辰為了在課業與攀岩興趣取得平衡，選擇大同大學就讀，4年前剛入學，就分別拿到全國大專盃女子組的個人速度賽以及個人先鋒賽的冠軍。

嬌小可愛、講話輕柔的兩人，即使擔任攀岩教練，還常常被學生問：「請問老師來了嗎？」一邊讀書、一邊練習攀岩並且當教練，兩人讓自己的大學生活很忙碌。林怡辰說，可以安排自己的時間感覺很充實；林俞辰也要求自己出席每一堂課，不因練習、打工而耽誤。

兩人找工作的想法一致，就是「學以致用」，希望到外商、英文派上用場的地方上班，受到疫情影響，也有心理準備找工作會稍微晚一點達到目標。另外一個共識就是「不要再一起上班了啦！」，因為從小到大生活圈、朋友圈幾乎重疊，工作分開，「也是一種挑戰」。

雖然不打算一起工作，兩人還是緊緊相繫，一起在家上課、防疫。還好在去年疫情拉緊報之前，一起穿著學士服拍了畢業照，留下美好記憶。從十歲開始攀岩、比賽，大學4年抱回各式獎盃，只要參賽就是前3名，校園生活充實美好、足以回憶。