美元回檔，原物料行情獲得支撐；鋼價今年以來至第三季均呈現漲勢，鋼廠今年獲利大增，吸引買盤重新湧進，中鋼(2002)率鋼鐵股全數強彈。

美元漲勢稍歇，倫敦金屬交易所(LME)基本金屬止跌反彈；其中，期鎳上漲296美元，為每公噸17450美元，不鏽鋼族群彰源(2030)、允強(2034)等全數強彈。

中鋼第三季季盤產品續漲4.1%，第三季營運可望持續向上，中鋼、中鴻(2014)大漲，盛餘(2029)、燁輝(2023)等全數上攻。

不過，第三季鋼價現貨價出現震盪走勢，大陸近來鋼價下壓，另外，繼日前頒布商品價格指數新規後，大陸發改委與市場監管總局21日聯手赴交易中心調查鐵礦砂價格變化。在監管部門出手後，鐵礦砂期貨主力品種21日應聲大跌逾8%。

整體來看，鋼價第三季延續漲勢，但短期中國大陸市場因受到當局打壓，呈現短期逆風，預料第三季鋼價漲勢趨緩，等待第四季旺季鋼市再添動能。

中鋼(2002)受惠5月內銷盤價續漲，業績創新高，5月自結合併稅前淨利76.26億元，比今年4月61.69億元再增長24%，單月每股稅前約賺0.48元，前5月自結合併稅前淨利268.95億元，比去年同期的虧損35.94億元大幅轉佳，每股合併稅前約賺1.7元。

中鴻第二季盤價逐月上漲，7月續開平高盤，第三季營運亦可望持續上揚。下游的燁輝、盛餘也將受惠鋼價上漲，第二季、第三季營運持續向上的態勢。