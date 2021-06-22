功率導線架廠-界霖(5285)搶攻電動車等領域有成，在IDM廠的滲透率逐步提升，目前車用產品佔公司營收比重已達40%，隨著車用產品需求高度成長，界霖預估，今年底車用產品佔比將達43%到45%，由於車用產品訂單穩定且毛利率高，且公司已調漲產品價格，界霖董事長蔡上元表示，今年業績將逐季成長，下半年及全年獲利可望有不錯的表現。

受惠於電動車、5G、智能家電、再生能源與工控變頻馬達的增長，功率元件產業於外在需求推升及供應商過去幾年並無擴產情形下，導線架原料價格普遍上漲，加上海空運艙位仍供不應求，供應商交貨期間有所拉長，界霖預估，2021年導線架供需將呈緊俏而健康態勢發展。

界霖近幾年逐步提升自動化生產能力，並鎖定工業及車用等產品佈局，目前已見到成果，公司在歐洲IDM廠的滲透率逐年提升，也推升車用及工業產品在公司營收的佔比，尤其是車用產品佔比已拉升到40%，成為公司業績成長主要動能。

除提升生產能量及精進客戶訂單，界霖也持續優化內部排程存貨管理增加效能，並致力取得客戶複式認證計畫，希望能擴大在客戶端的滲透率。

隨著電動車銷售攀升，IDM客戶訂單穩定成長，界霖今年上半年業績表現不俗，今年第1季稅後盈餘1.12億元，年成長7.15倍，單季每股盈餘為1.2元，累計前5月合併營收為25.44億元，年成長49.53%；儘管有新台幣升值不利因素，界霖預估，第2季獲利可望優於第1季。

蔡上元表示，公司策略是努力提升車用等高門檻產品佔比，預估今年底車用產品佔比將達43%到45%，公司目標是車用產品佔比達50%，目前客戶訂單強勁，且第2季起已陸續調漲價格，第3季起獲利可望有不錯的表現，今年業績將逐季成長，下半年獲利將較上半年好，全年獲利成長可期。