美國總統拜登本周將繼續推動大基建立法事宜，但在支付鉅額費用方面，白宮仍未與國會達成共識。

被美國議員大砍後，目前兩黨都同意的美國基建版本，只剩下約1兆美元左右，僅為拜登當初提出的四分之一，不過也得到參院支持。但是，如何籌措大筆資金，仍在協商中。

例如，兩黨小組成員有意調高久未調整過的汽油稅，以支付基建費用。不過，卻遭到拜登政府拒絕。

美國參院中，100位美國議員內有21名，包括11名在野的共和黨、9名執政的民主黨、以及1名與民主黨連線的獨立者，正在製定有關重建道路、橋樑與其它傳統基建條文架構等，表示未來8年內將支出1.2兆美元。

21位參議員中，有位共和黨籍的成員日前曾喊話，如果拜登可以接受這項規模約1兆美元的修改版，馬上就可以成行。

不過，白宮新聞秘書21日表示，拜登本周也會跟議員們商議，但談判時間似乎有限。

為推動受到新冠疫情摧殘的景氣再度復甦，拜登最初提議一項約4兆美元的大基建計畫，其中包括因應氣候變化，以及照顧兒童與老年人等。

日前，白宮在與參議員的會談中將報價削減至約1.7兆美元，以期在意見分歧的參院能贏得在野共和黨支持。

據悉，白宮還是希望能爭取，例如幼稚園前教育免費，以及帶薪家庭照顧假等增加支出計劃，並且白宮也沒預想這項法案會一步到位、馬上就可迅速過關。