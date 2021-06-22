工業電腦廠欣技(6160)受惠專案出貨及比較基期較低，2021年以來營運表現顯著轉強，首季獲利登近2年半高點，5月營收續升至近2年新高。法人看好今年營收可望維持雙位數年成長，帶動營運自去年谷底顯著回升、轉虧為盈。

欣技股價5月初觸及28元的波段高點後，半個月急跌近44％、下探15.75元，隨後緩步震盪回升，近日上攻力道轉強，今（22）日開高後放量勁揚6.49％至25.45元，早盤維持5％漲幅，領漲工業電腦族群。

欣技5月自結合併營收1.24億元，月增達43.26％、年增達1.32倍，創近2年高點，累計前5月合併營收5.32億元、年增達52.62％，亦創近5年同期高點。首季歸屬母公司稅後淨利0.24億元，季增達1.08倍、較去年同期轉盈，每股盈餘0.36元，雙創近2年半高點。

欣技今年以來營運表現好轉、5月營收成長動能躍進，主要受惠子公司邦頎對美國客戶行動POS、日本客戶自助服務POS機專案陸續出貨，加上去年同期全球各地受疫情爆發而封城、影響出貨造成比較基期較低，隨著營收規模擴大，帶動整體獲利顯著提升。

展望今年，欣技將持續提出滿足市場及使用者需求的安卓平台產品解決方案，並針對5G、WiFi 6及2D/3D感測技術等進行研發，以迎接新的智聯網（AIoT）、全無線辦公室及物聯網、工業4.0相關應用領域需求。

同時，欣技將持續著重優化行動支付、工廠自動化等應用所需的軟硬體功能，針對後疫情時代的行動支付及無人自助系統龐大需求，開發優化操作介面、進一步整合各支付機構，藉以提升軟硬體整合服務。

欣技表示，面對充滿變數的產業前景，將持續以穩健經營原則審慎迎接挑戰，加速新產品研發拓展營收範圍，並嚴格控管成本、整合相關資源，拓展多元化經營方向，建構更穩健的經營體質，以提高營收及獲利表現。