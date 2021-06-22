高雄市前金區五福三路土地銀行都更案，歷經8年協調之後，高雄市政府近日正式核定都市更新事業及權利變換計畫，由於基地位在高雄市區漢神百貨、以及大立五福商圈之間，將更新為地上29層住商大樓，最快明年初動工，2026年完工，未來，住宅每坪可望從35萬元起跳。

「土銀都更案」基地1108平方公尺（約335.17坪），原為屋齡36年的11層商辦，土銀都更案經私地主多年整合，自2012年11月提送都更計劃，並於2013年核准事業概要，後續於2017年底報核事業暨權利變換計畫，共歷經4次都更大會審議、2次專案小組審議及多次協調會議，於2020年12月10日正式依都更條例，經高雄市都更爭審會審議通過，並於6月18日正式核定都市更新事業暨權利變換計畫。

高雄副市長林欽榮22日表示，土地銀行為公股銀行，高市府希望促成土銀參照都更條例第46條公有土地原則一律參與都市更新的立法意旨，由高市府主動積極協調，期能讓整合長達8年多的土銀都更案，順利實施更新事業，成為前金首件都更案。

林欽榮指出，在第四次都更大會審議前夕，他特地率都發局同仁北上，拜會土銀黃伯川前董事長，強調都更過程絕對嚴守法律、公正透明，以保障所有都更參與人的權益，確保所有參與人權利變換後的權利價值，不低於都更法規的保障，並獲土銀董事長謝娟娟和董事會支持，讓五福商圈的再生發展獲得新契機。

高雄都發局長楊欽富表示，前金區「土銀都更案」基地，位在前金區五福三路南側，自強三路以西、成功一路以東，鄰近漢神大立商圈，位在高雄女中斜對面，坐落於中央公園與愛河之間，近中央公園捷運站。

楊欽富指出，該案由中國開發資產管理公司擔任實施者，整合土地銀行與其餘私地主，藉由都市更新重建，將更新為地上29層住商大樓，藉此提升土地使用效率，同時，以都市設計規範基地退縮3.9米，留設寬敞步行活動空間，提供嶄新的土地銀行門面，並由土銀捐贈部分未徵收的自強三路285巷道路。

他說，前金區「土銀都更案」適用「高雄都更168專案」，就是當土地及合法建物所有權人100％同意實施都市更新，且都更審議程序中全無爭議者，高市府都發局將在都市更新事業及權利變換計畫報核後6個月工作天，完成報核審定並於遞件申請起算8個月工作天內，核發建照。

主要地主的浤圃建設總經理蘇姿菁指出，該案最快明年初動工，預估2026年完工，未來的1到3樓將作為土銀分行使用，目前尚未決定是否預售、或是結構銷售，由於目前該區大樓住宅行情，每坪都是30萬元起跳，希望未來銷售時，可以站上每坪35萬元。