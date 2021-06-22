49歲前主播谷懷萱2018年嫁給相識超過25年的體育主播徐展元，兜轉多年的愛情故事成為佳話。婚後淡出螢光幕的谷懷萱，常常在社群平台分享生活點滴，近日她透露夜半腹痛出現大血崩，忙著賽事工作的徐展元下線看到訊息，立刻衝去買衛生用品，讓她感動不已。

谷懷萱昨（21日）在臉書發文，「夜半腹部疼痛出現大血崩，連續沾染幾件褲子椅墊，面臨女性最難啟齒的問題，不得已尋求正在忙著播報賽事的展元幫忙。」她回憶當時大半夜，徐展元一下線看到訊息，馬上趕去超商買衛生棉，對方曾陪過她買衛生用品好幾次，但這是第一次單獨出動，谷懷萱大讚老公：「展元不但不尷尬，還像在挑可樂汽水一樣的問明口味，好男人當如是，難怪我如此愛你！」

同時，谷懷萱秀出夫妻倆的對話截圖，徐展元當時一到超商，就把衛生棉專區拍下來傳給老婆，「懷萱要哪一種呢？」貼心的舉動讓谷懷萱很感動，稱讚丈夫是個「重要時刻變成可以依靠的好男人」不忘搞笑自誇「我真是眼光好」，也認為台灣應該有不少一樣溫柔的好男生。

文章曝光後，不少網友都讚賞徐展元實在太優秀，「新好男人好貼心」、「好讚」、「暖男的展元大師」也有網友關心谷懷萱的身體狀況，她承認長了子宮肌瘤，「醫師說觀察即可，而且更年期後可能變小，感謝您」。