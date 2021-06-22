各縣市積極規畫施打疫苗，卻不斷傳出長者猝死的案例，北市府今證實，北市又增加3例施打疫苗猝死的案例，皆為男性長者，當中1名為長期洗腎患者，其他2人則都有高血壓。

北市府指出，新增3名案例皆為男性，年齡分別為83歲、90歲與94歲，第1位於18日接種，其餘兩位則在15日接種，都在21日過世，經查83歲的長者為長期洗腎患者，94歲的長者則有高血壓和心律不整，90歲的長者則患有高血壓疾病。

目前北市疫苗猝死案件數累積到9人，當中有5名為男性、4名為女性，其中6人有慢性病史。